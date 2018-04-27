NBA》裁判報告：詹皇G5追魂鍋是妨礙中籃

2018年04月27日 08:40 中時電子報 黃及人

「小皇帝」詹姆斯的「牌子」果然夠大，竟然大到影響季後賽勝負！NBA公布昨天騎士與溜馬第5戰最後2分鐘裁判報告，確認詹皇在投進絕殺三分球前，最後5.1秒對於溜馬後衛歐拉迪波的「追魂鍋」是妨礙中籃，溜馬被「黑」了！

當時還剩26.3秒，溜馬交給歐拉迪波切入上籃，卻遭詹姆斯火鍋伺候，騎士暫停過後，詹皇接獲隊友傳球，直接在三分線外一大步投進絕殺三分球，幫助騎士取得3勝2敗領先，如今裁判坦承誤判，等於溜馬平白丟了領先契機。

根據裁判報告指出，在詹姆斯封阻之前，歐拉迪波的上籃已跟籃板發生接觸，所以應該算是妨礙中籃，兩分球進算才對，可是當時裁判沒有響哨，無法重看慢動作畫面，事實上假如這球算進，詹皇能否投進絕殺三分球還很難講。

包含歐拉迪波在內的多名溜馬球員，賽後一致表達那球應該進算的說法，就算如今裁判報告認錯，也沒法改變比賽結果，歐拉迪波說：「系列戰還沒結束，接著G6在我們主場，我們還有機會，G5已經過去了，我們會全力拚搶七。」

值得一提的是，騎士也在讀秒階段遭到誤判，詹姆斯切入上籃被桑迪斯楊把球拍出界外，球權應該是在騎士，而非溜馬，裁判卻把球權給了溜馬。簡單來說，這場比賽結果慘遭裁判操作，聯盟竟然還公然承認，這也太瞎了！

(中時電子報)