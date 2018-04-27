看兩韓峰會 學者楊孟哲：證明「兩岸一家親」才正確

2018年04月27日 08:49 中時電子報 黃以謙

馬英九(左)與習近平(右)在2014年會面，是兩岸關係的最高點。(本報系資料照)

時隔許久，最新的兩韓首腦會談即將在今天（27日）登場，引起全球關注。對此，台北教育大學教授、長年研究文史的楊孟哲認為，兩韓領袖願意和談，前景看好，反觀台灣的蔡政府還在搞「去中國化」，歷史將證明「兩岸一家親」才是完全正確。

楊孟哲接受港媒中評社專訪，以韓國民族英雄安重根的遺世字跡「人無遠慮難成大業」，批評現在的蔡英文政府。他表示，南北韓早在2000年就一起發表《南北共同宣言》，2007年簽署《南北關係發展與和平繁榮宣言》，他們促進統一的步伐比大陸提出「一國兩制」更早，領袖會面更先於馬英九與習近平。

楊孟哲指出，北韓領導人金正恩主政以來，先穩定政權，而後又對朝鮮半島和平統一的問題做出重大決定，完全有政治人物的風範，這樣的發展也猶如台灣的一面鏡子。

楊孟哲強調，如果朝鮮半島真的成功的走向「一國兩制」，將會產生繼中國之後的另一個亞洲強國，開啟韓國盛世；反觀台灣，以前凌駕於韓國之上，現在不僅不能和中國大陸比，更落後韓國一大截！

楊孟哲感嘆，從歷史的角度來看，「兩岸一家親」才是完全正確沒錯。民進黨又為何不能針對兩岸經濟問題、友好議題做為當前兩岸關係的破冰點？兩岸兩個政治實體經過互相競爭，何不把其中好與不好的制度做取捨，這不就是孫中山的容共政策「三民主義」嗎？

(中時電子報)