美專家：兩韓與兩岸大不同　韓朝會不會威脅美韓關係

李烔希以己身經驗指出此次兩韓峰會氣氛與20年前不同，南韓年輕一代較無感，但談比不談只相互指責彼此好(江靜玲攝）

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鄧志強表示，兩韓的情況與台海兩岸完全不同，不能相較。他也不把韓朝峰會視為對美韓關係的威脅（江靜玲攝影

美國前國防部主管亞太事務的副助理部長鄧志強表示，兩韓的情況與台海兩岸完全不同，不能相較。他也不把韓朝峰會視為對美韓關係的威脅，相信美韓聯合軍演會繼續，但若需要做一些內容上的調整，是可以有彈性的。

目前擔任華府智庫威爾遜中心亞洲計劃主任的鄧志強指出，兩韓的政治和歷史背景與兩岸全然不同。他個人認為，在與北韓會談上，最關鍵的問題在於北韓是否是「真的」，無論平壤是否到談判桌前，同意坐下談，「真的」願意接觸，才是最重要的。

美聯社前平壤分社主任、現任威爾森中心韓國歷史和公共政策基金中心主任的李炯希則以自己的經驗指出，這次兩韓峰會與她在2000年採訪兩韓峰會的氣氛非常不同。

李炯希說，2000年時南韓公眾對將與北韓會談都感到興奮不已，「充滿希望與承諾。」但18年後，情況不太一樣了，李炯希說，她在南韓的學生，看到的北韓是在停戰線另一端正的一個貧窮的困擾，「他們對和解和可能潛在的統一，感受與20年前不同。」

李炯希表示，這種現象，是必須有所認知的。不過，她認為，對談總比不談，尖刻的相互譴責彼此好，文在寅藉此告訴平壤，「我們沒有忘記你們」；對於從2010年才出現在公眾面前的金正恩，他在27日兩韓峰會中如何與文在寅互動和行為舉止，將是觀察重點。

李炯希同時指出，過去兩韓峰會雙方代表團都有經濟專家在內，但這次未突顯經濟專家，顯示此次將更著重政策和去核化。她認為，文在寅在與金正恩會談時，必須小心不要把韓美關係置於危險，傳遞出「我們不需要你」的訊息。

(中時 )

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