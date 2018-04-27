《看東看西專欄》台灣科研環境的荒謬劇？

最近新任教育部長吳茂昆甫上任，就爆出他在擔任東華大學校長任內時，未告知學校即將其參與研發的綬草生技技術，私下與人合夥到美國申請美國專利，並設立空頭公司為其專利的所有權人。（王英豪攝）

友善列印
中時電子報
專欄作家

一， 台灣正在熱演現代版的「盜鉤者誅，竊國者侯」荒謬劇！

最近新任教育部長吳茂昆甫上任，就爆出他在擔任東華大學校長任內時，未告知學校即將其參與研發的綬草生技技術，私下與人合夥到美國申請美國專利，並設立空頭公司為其專利的所有權人。

我在美國經營尖端材料發展十多年，從公司治理來看，掌握科技成果為獨家所有，可說跟善用現金是一樣重要。可若從企業長遠利益來看，科技的獨家所有權則是企業最重要的資產。因此，科技企業都會與所有員工簽下保密協議，以確保公司的商業價值與優勢。如果身為一個企業的經理人帶頭違約，將自己參與研究的技術，私自在外設立公司，並申請專利，此等行徑一經發現立馬開除，並為業界唾棄。對科技專業人士而言，這不只違反了基本的科研專業素養，更是一條不敢逾越的紅線。

企業對其專業經理人與技術人員尚且有此高的期待，難不成台灣的教育部長，為了掌握國家名器，連竊取國家科研資產都可以隨手拿來的藉口來唬弄社會大眾？這不正是「竊國者侯，竊鈎者誅」的現代版本嗎？

二， 台灣科研人員已養成「排隊等糧票，坐吃大鍋飯」的習性！

過去幾年，我因為公司的發展，常拜會台灣科研單位。因為產品需要跨領域的合作開發，所以我接觸了幾所台灣所謂的“頂尖大學”。台灣主管產官學合作的大學及政府單位也，對我們的構想，都樂見其成，而且主動配合。

但讓我驚訝的，是受命負責實際科研的教授們居然提不出研究計劃。我的觀察是他們習慣了接受學校由上而下，瓜分研究經費的習性。這就是典型的“公務員”心態---待上級主管清楚指示後，我再來做。

我司在美國與能源部，國防部，著名大學，以及跨國石油公司，合作研發新材料有十幾年的經驗。所有要求經費支援的研究計畫，都是要由實際負責研究的教授或研究人員提出的。我們公司或配合出資，或分擔適合企業層次的研究項目。即便如此，我們對教授提出的研究計畫也是千挑百選的。

在美國，如果教授提不出自己的研究計畫，你基本上就沒有研究經費。你的實驗室若僱不起研究員生，就無法發表研究成果。那學校當然也不可能讓你「排隊等糧票，做吃大鍋飯」。這樣的壓力，不會比企業輕鬆，難怪人家的研究結果總是出類拔萃的。

年來台灣的科研界，接連不斷的發生知名教授，或帶頭剽竊，或竄改數據的斑斑劣跡，如同立法院，這已成國際科研界「台灣現象」的笑話。

(中時電子報)

看兩韓峰會 學者楊孟哲：證明「… 民進黨北市選戰布局 牽一髮動「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。