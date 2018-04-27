《看東看西專欄》台灣科研環境的荒謬劇？

2018年04月27日 08:54 中時電子報 謝永生 專欄作家

一， 台灣正在熱演現代版的「盜鉤者誅，竊國者侯」荒謬劇！

最近新任教育部長吳茂昆甫上任，就爆出他在擔任東華大學校長任內時，未告知學校即將其參與研發的綬草生技技術，私下與人合夥到美國申請美國專利，並設立空頭公司為其專利的所有權人。

我在美國經營尖端材料發展十多年，從公司治理來看，掌握科技成果為獨家所有，可說跟善用現金是一樣重要。可若從企業長遠利益來看，科技的獨家所有權則是企業最重要的資產。因此，科技企業都會與所有員工簽下保密協議，以確保公司的商業價值與優勢。如果身為一個企業的經理人帶頭違約，將自己參與研究的技術，私自在外設立公司，並申請專利，此等行徑一經發現立馬開除，並為業界唾棄。對科技專業人士而言，這不只違反了基本的科研專業素養，更是一條不敢逾越的紅線。

企業對其專業經理人與技術人員尚且有此高的期待，難不成台灣的教育部長，為了掌握國家名器，連竊取國家科研資產都可以隨手拿來的藉口來唬弄社會大眾？這不正是「竊國者侯，竊鈎者誅」的現代版本嗎？

二， 台灣科研人員已養成「排隊等糧票，坐吃大鍋飯」的習性！

過去幾年，我因為公司的發展，常拜會台灣科研單位。因為產品需要跨領域的合作開發，所以我接觸了幾所台灣所謂的“頂尖大學”。台灣主管產官學合作的大學及政府單位也，對我們的構想，都樂見其成，而且主動配合。

但讓我驚訝的，是受命負責實際科研的教授們居然提不出研究計劃。我的觀察是他們習慣了接受學校由上而下，瓜分研究經費的習性。這就是典型的“公務員”心態---待上級主管清楚指示後，我再來做。

我司在美國與能源部，國防部，著名大學，以及跨國石油公司，合作研發新材料有十幾年的經驗。所有要求經費支援的研究計畫，都是要由實際負責研究的教授或研究人員提出的。我們公司或配合出資，或分擔適合企業層次的研究項目。即便如此，我們對教授提出的研究計畫也是千挑百選的。

在美國，如果教授提不出自己的研究計畫，你基本上就沒有研究經費。你的實驗室若僱不起研究員生，就無法發表研究成果。那學校當然也不可能讓你「排隊等糧票，做吃大鍋飯」。這樣的壓力，不會比企業輕鬆，難怪人家的研究結果總是出類拔萃的。

年來台灣的科研界，接連不斷的發生知名教授，或帶頭剽竊，或竄改數據的斑斑劣跡，如同立法院，這已成國際科研界「台灣現象」的笑話。

(中時電子報)