民進黨北市選戰布局 牽一髮動「台中」

2018年04月27日 09:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨到底禮不禮讓現任市長柯文哲？這個問題至今依舊霧裡看花，讓人越看越不清。國民黨若無意外，將於5月2日提名前立法委員丁守中角逐北市長的選戰。而在國民黨人選確認後，民進黨的北市人選是否就呼之欲出？答案似乎是未必。在昨日的某政論節目中，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，北市的選戰布局，將會影響台中市的選情，民進黨必須要慎重考慮。

在4月26日的政論節目《年代向錢看》中，吳子嘉指出，在民進黨內和一些名調機構所做的「新北市長候選人的支持度」調查，若當初新北市推出的人選是行政院長賴清德，則賴可「一枝獨秀」大贏國民黨新北市長候選人侯友宜。然而，賴清德表態拒絕，賴的拒絕不僅是因為其著眼的是2020的總統大選，其背後的獨派勢力也希望讓賴取代蔡英文，成為泛綠陣營的「新共主」。

在別無他法之下，民進黨只好請蘇貞昌「回鍋」選新北市長，這是不得以之下的「牽制戰術」，目的是要牽制國民黨集結兵力搶下台中市，只能固守新北市的選戰。因為以民進黨現今的聲勢，早以無法複製2014年地方選舉的盛況，且那年的選舉還有台北市長柯文哲所颳起的「柯Ｐ效應」，導致中彰投這些國民黨的傳統勢力範圍都「宣告失守，潰不成軍」。

沒想到，好景才不過兩年，總統蔡英文的執政滿意度一直下降。今年年底的地方大選，除中南部和桃園選情穩固外，台灣中部的選情都處於「渾沌不明的狀態」。而其中，最有指標性的台中，成為這次民進黨能否穩固政權的「前哨戰」。

吳子嘉指出，民進黨立委姚文智舉辦的「422機蛋大遊行」，的確是一次失敗的遊行，也可以看出部分的遊行者是動員而來的，但是台北市還是有「七八千市民自發性的参與遊行」，表達他們的「台灣價值」，也就是「台獨的價值」。這些民進黨和獨派並不是真的「反柯」，而是要向民進黨「抗議」他們的民意和價值不容被忽視。吳子嘉再深層分析，為何現在民進黨和獨派人士要對柯文哲「窮追猛打」，最主要是因柯有可能成為賴清德未來的「最主要潛在敵人」。那麼，獨派當然不能任由柯做大其勢力。

而與吳子嘉一起參與這次節目的民進黨立委及台南市長候選人黃偉哲則表示，由於民進黨黨中央在這次選戰布局上，偏離基層的主流民意，許多地方基層都認為民進黨應要推派自己的人選出來，不應懼戰。且已有地方基層表示，如果民進黨在台北市不推派自己的人選，就消極不投票表達抗議，因此，禮讓柯文哲所帶來的「外溢效應」，很有可能是負面的，這對選情較「混沌不明」的台中市選情而言，是不利的。然而，當主持人陳凝觀問黃「是否贊成民進黨禮讓柯文哲」？只見黃答非所問，「台南市已經推自己人了」。

(中時電子報)