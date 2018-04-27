NBA》看衰甜瓜？T-Mac：雷霆該讓安森尼打替補

2018年04月27日 09:46 中時電子報 黃及人

「甜瓜」安森尼越來越不配成為雷霆三巨頭之一了嗎？去年入選籃球名人堂的「T-Mac」麥格瑞迪27日抨擊，雷霆應該改讓安森尼打替補，因為雷霆先發陣容明顯欠缺能量，也沒法做好防守，擺明就是看不起甜瓜如今表現！

「我認為安森尼該打替補，改讓葛蘭特或阿布尼斯先發上陣，」麥格瑞迪表示，「雷霆需要讓這些具備能量的球員上場，派一些射手或可以防守的人，如果把安森尼擺在板凳，他可以提供替補火力，這樣他就無需抱怨太多了。」

「雷霆的板凳得分能力太差了，他們需要安森尼去幫忙板凳陣容取分，況且它們已經擁有韋斯布魯克、保羅喬治兩名先發得分好手，安森尼只能零星取分，這樣還不如讓安森尼打替補，他會打得更好，且有更多出手機會。」

麥迪瑞迪的這番話，無疑認定安森尼如今打球欠缺能量，也沒在防守，事實上他不僅在例行賽顯得格格不入，來到季後賽場均只拿12.8分，投籃命中率更爛到3成69，其中三分命中率2成14，或許真的改打替補更加合適。

目前雷霆在季後賽首輪，仍處2勝3敗的落後頹勢，假如再不及時做出改變，很可能在明天前往爵士主場踢館的第6戰，雷霆就告淘汰出局，宣告雷霆本季組成韋斯布魯克、喬治與安森尼的三巨頭，是最不成功的案例之一。

(中時電子報)