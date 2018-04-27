生人迴避！童全程觀看鹿港「送肉粽」 隔日離奇車禍亡

2018年04月27日 09:49 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

日前一名男子在鹿港體育場旁上吊身亡，鹿港乾清宮今(27日)舉辦「送肉粽」儀式，為本月第三起。有外縣市網友不懂該習俗，在網上問「送肉粽是殺毀（什麼）」，立即引起熱議，有網友警告儀式「生人勿近」，表示先前有小孩因為好奇觀賞送肉粽，結果1天內就出車禍身亡。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文問，「燒肉粽是什麼？」，引起1000多名網友熱烈討論，有網友解釋，彰化地區有人自殺就會「送肉粽」，「如果不送出去，就會發生連環自殺」，因此在進行儀式前，會將經過的路線公布出來，避開路線，網友還提醒，如果不幸看到儀式，「那就很麻煩了！」

也有另外一名網友透露，曾有外縣市的朋友不熟悉鹿港習俗，小孩子在好奇心驅使之下，不懂事湊熱鬧，觀看送肉粽全程，「結果隔天馬上車禍死掉！」，也有網友表示，他就讀沙鹿學校時，有隔壁班學生在租屋處自殺，才第一次知道這個儀式，網友回想「晚間八點，整個安靜的可怕，就這樣度過很恐懼的一天」

其他在地網友紛紛提醒「要避開！」，有人說「送肉粽就是抓交替的意思，不要不信邪，那天最好不要在該範圍活動 」、「送肉粽意指要將上吊怨死的魂送至海邊，期間晚上不可有人，不能偷看，免得煞氣沖煞」

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)