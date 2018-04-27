神岡油漆廠陷火海 半小時3鐵皮廠房付之一炬

火勢迅速延燒，隔壁空屋也遭受波及，鐵皮屋頂被祝融燒坍。（王文吉翻攝）

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消防隊員到場時，鐵皮廠房已全面燃燒，火舌不斷竄出，濃煙直竄天際。（王文吉翻攝）
神岡區溪頭路油漆工廠失火，內部冒出大量濃煙，消防隊員正灌水搶救。（王文吉翻攝）

台中市神岡區溪頭路27日清晨發生連棟工廠火警，消防人員獲報到場，2棟鐵皮廠房已全面起火，內部冒出大量濃煙，消防隊員立刻佈設多條水線搶救，火勢仍延燒隔壁空屋，約半小時左右將火勢控制住，計有3間鐵皮廠房燒毀。

台中市消防局27日清晨7時8分接獲民眾報案指稱，神岡區溪頭路無招牌的油漆工廠失火，內部冒出大量濃煙，因工廠人員還未上班，上前呼喊、敲門都無留守人員回應。由神岡分隊小隊長張永樹帶隊前往灌救，現場為1層樓鐵皮工廠，約1000平方公尺廠房已全面燃燒，隨後再增派清泉、西屯、豐原及大雅分隊支援。

工廠清晨還無人上班，停放於火場外的小轎車、堆高機來不及移走，也被大火燒毀。（王文吉翻攝）
鐵捲門、鐵皮屋頂不敵大火高溫，全都塌陷變形。（王文吉翻攝）

消防局計出動各式消防車12輛、救護車1輛、消防人員32名、消防役8名，全力灌救，於8點16分撲滅火勢。警消初步勘查，燃燒面積約1600平方公尺，除有油漆、家具等3棟鐵皮廠房付之一炬外，另有2輛小轎車及堆高機也燒毀，幸無人員傷亡，初估財損約50萬元。

(中時 )

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