蜂蜜具神奇保健力幻滅 原來是白袍商人的話術

蜂蜜。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

許多民眾認為蜂蜜具有神奇力量，可以保健身體健康，也有名醫在講蜂蜜的種種保健力，具治療咳嗽、燙傷、胃癌、電療化療引起的口腔炎、高膽固醇/三甘油酯，及糖尿病，但「科學的養生保健」教授林慶順反駁此說法。

《元氣網》報導「科學的養生保健」林慶順文章，指有名醫說蜂蜜具保健力，能治療咳嗽、燙傷、胃癌、電療化療引起的口腔炎、高膽固醇/三甘油酯，及糖尿病，但他綜合各項分析報告、大小型臨床報告，沒有強力證據有這些效果。名醫會這樣說，無非就是在推銷他的商品。

他說，在咳嗽方面一篇發表於2014-12-23的綜合分析報告，沒有強力的證據贊成或反對使用蜂蜜；2017年2月的小型臨床報告指，化療/電療誘發的兒科口腔黏膜炎可以通過局部應用當地沙烏地阿拉伯蜂蜜而大大減少，但是像這樣的研究，難免讓人懷疑是否在替沙烏地阿拉伯蜂蜜做廣告。

對於名醫指蜂蜜可以抑制幽門螺旋菌，降低罹患胃癌風險，他說，幽門螺旋菌只是胃癌的肇因之一，並非全部，況且也沒有任何臨床研究表明，蜂蜜可以降低罹患胃癌風險；另根據一篇發表於2015-10-1的臨床研究報告，蜂蜜對好膽固醇沒有影響，但是會增加壞膽固醇及三酸甘油酯。

名醫說蜂蜜能控制血糖，是唯一可給糖尿病患攝取的代糖，但根據一篇2008年發表的大型分析論文，蜂蜜和蔗糖的血糖指數分別是61和65。正規醫療機構不建議糖尿病患將蜂蜜視為無害的代糖。

至於名醫指英國外科醫學會將蜂蜜定位為二級燙傷的首選藥物，他說，英國皇家外科醫學院（The Royal College of Surgeons of England）網站一篇論文，僅麥盧卡蜂蜜（Manuka Honey）是醫用級蜂蜜，其抗菌作用主要取決於甲基乙二醛（methylglyoxal) 的存在，而甲基乙二醛的唯一來源是麥盧卡花蜜（麥盧卡是紐西蘭及澳洲特有的植物），並非所有蜂密都有此療效。

(中時電子報)

你家的熱水器裝對地方了嗎？陽台… 吃飯總是聞到腐臭味 原來是大腦…

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