台中首件危老條例重建案通過 獲40％容積獎勵

台中市政府核准通過位於南屯寶山段，屋齡46年的申請重建計畫，今年以輔導完成50件危老重建計畫為目標。（台中市府提供）

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台中市政府核准通過位於南屯寶山段，屋齡46年的申請重建計畫，為台中市歷年來首例，由於該計畫符合退縮，耐震設計，綠建築，無障礙設計等獎勵項目，再加上3年內之時程獎勵，可獲得40％的容積獎勵，市府表示，將危老建築重建列為今年度的重點推動政策之一，以輔導完成50件危老重建計畫為目標。

市府配合中央推動都市危險及老舊建築物加速重建政策，今年預計輔導50件危老建築申請重建計畫，歡迎符合條件者踴躍申請。

都市發展局表示，危險及老舊建築物依一般都市更新程序辦理重建，過去受限於流程繁瑣，動輒耗時數年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因。

去年5月另訂《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，市府呼應中央政策，在去年10月23日公佈申請流程及上傳相關書件範本，提供民眾下載並受理申請。

都發局強調，只要是位於都市計畫地區內，屋齡達30年以上的合法建築物，經文化局確認非屬歷史，文化藝術價值建築物，並經結構安全性能評估，判定耐震能力不足，未裝設電梯，或改善不具效益者，即可擬具重建計畫，並檢附全體土地及建築物所有權人同意書，向都市發展局都市更新工程科申請重建。

危險及老舊建築重建可申請容積獎勵，最高為基準容積的1.3倍，或原建築容積的1.15倍，若在條例施行3年內申請，可額外給予基準容積的10％獎勵。

都發局說，這次市府核准的南屯寶山段申請危老重建基地，重建後建築基地將退縮4公尺，同時申請耐震設計，綠建築及無障礙環境設計，總共可獲得40％獎勵容積，將提升都市公共環境品質及居住安全。

因應都市防災，居住安全，環境改善需求，市府配合中央政策，將危老建築重建列為今年度的重點推動政策之一，以輔導完成50件危老重建計畫為目標。

(中時 )

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