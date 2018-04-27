兄長念「遊手好閒一輩子」 啃老男憤而跳樓身亡

警方在侯男房間查無遺書。（程炳璋翻攝）

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台南市中西區開山路一家老舊公寓大樓，27日晚間9時許傳出有人從5樓墜落至巷弄內，警消到場將侯性男子急救，送醫仍不治，調查是侯男不堪兄長數落，自行跑至頂樓跳樓身亡。

中西區開山路這棟老舊公寓大樓內住戶不多，整棟僅5層樓，48歲的侯男因長期無業，只能與哥哥相依為命，他近來一直向哥哥要求賣房子分家產，侯兄忍不住數落他一輩子都遊手好閒，不好好工作，只會在家啃老。

侯男氣不過，自行跑到頂樓一躍而下，全身多處骨折，到院無呼吸心跳。被警消人員送至成大醫院救治時一度從新恢復生命跡象，但急救到午夜仍宣告不治身亡。

侯兄感嘆，弟弟從18歲成年起，30年來都無正當工作，平日坐吃山空還有吸毒前科，父親已不在，母親現住在養老院，平時兩人同住在老舊公寓大樓中過簡單日子。

侯男因吸毒進出警局多次，最近又一直向哥哥吵著要分家產，準備賣樓分錢，哥哥26日氣不過，罵他幾句，他晚間即跳樓輕生。

侯男未留遺書，從房間跑到大樓頂樓5樓跳下，身體多處骨折，圍牆邊血跡斑斑，鄰居怵目驚心。

侯男以墜樓結束生命，家人面無表情善後，警方感嘆毒品讓家庭破碎，全案報請檢察官相驗釐清死因。

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