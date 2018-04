「旅行青蛙」好紅！殊不知蛙蛙瀕臨棲地危機

2018年04月27日 10:07 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

手遊「旅行青蛙」紅不讓,不僅帶動玩家等待蛙蛙明信片,也連動帶動日本旅行!然你可知,事實上,全球的小青蛙正在瀕臨危機!4月28日(星期六)為第十屆全球「拯救瀕危青蛙日」,台北市立動物園為響應這項國際保育活動,將與桃園市楊梅高中合作,於4月27-29日(五-日)為期三天,於苗栗、台中、台南及屏東等地,共同辦理「潮蛙旅行趣」教育活動。

現在正在旅行的「潮蛙」們,首站來到「高榮野生動物保護區」。(台北市立動物園提供)

這次活動首度結合野生動物保育、食農與環境教育等議題,以時尚手遊遊戲「蛙旅行」作為設計發想,師生將一同化身旅行「潮蛙」,沿途造訪高榮野生動物保護區、屏東沿山公路以及台南水雉教育園區,了解不同型態的台北赤蛙現存棲地,以及台北赤蛙所面臨的環境議題與挑戰。另外4月28日(星期六)在動物園裡,也將辦理「拯救蛙蛙闖關活動」及「百變蛙蛙蛙」創意積木操作等課程,歡迎民眾踴躍參加。

今年響應第十屆全球「拯救瀕危青蛙日」系列活動,將串聯相關單位,透過台北市立動物園解說駐站,暢談農田生態系保育的重要。在伙伴單位的指導與支持下,首站將到達桃園高榮野生動物保護區,該保護區依野生動物保育法於2012年設立,為全國面積最小(1.1公頃) 的保護區,其保育標的物種即包括台北赤蛙,在桃園市政府的努力與相關社區及團隊共同的努力下,近幾年除保護住埤塘地景外,原生的動、植物相也越來越豐富。

在講師的介紹下,認識高榮野生動物保護區,也是現存台北赤蛙的棲地。(台北市立動物園提供)

第二站位於苗栗公館,由行政院農委會林務局及慈心基金會長期輔導綠色保育標章的在地農戶,進行分享與食農體驗。另外系列活動中在農委會林務局、台南市政府與高鐵工程局等單位共同促成下,動物園亦將於本(107)年度與水雉生態教育園區啟動水雉棲地中台北赤蛙等生態現況的調查工作,並於4月28日(六)辦理公民科學家調查訓練課程。活動規劃全程以低碳永續,不使用一次性餐具,並透過食農教育推動,包括地產地消以及從產地到餐桌,參與者將實際參與農事體驗,與作物辨識,取得食材後再自行製作餐點,為自己上菜。

第十屆全球「拯救瀕危青蛙日」,動物園與桃園市楊梅高中合作,共同辦理「潮蛙旅行趣」教育活動。(台北市立動物園提供)

全球「拯救瀕危青蛙日(SAVE THE FROGS DAY)」為每年四月的最後一周星期六,世界各國會挑選國內較具保育關注或族群數量瀕危的物種,作為該年度的焦點物種,透過每年度「拯救瀕危青蛙日」的辦理,將相關的保育成果轉換成教育素材,目的是藉由教育活動與宣導,讓國人喚醒相關保育共識,對於環境與物種的關心與重視,也能因而提升凝聚力。台北市立動物園自2016年度起,即將保育類物種「台北赤蛙」設定為台灣響應這項國際保育活動的代表物種。

4月28日(星期六)在動物園裡,也將辦理「拯救蛙蛙闖關活動」,歡迎民眾踴躍參加。(台北市立動物園提供)

2018「拯救瀕危青蛙日」台北市立動物園園區系列活動:

活動一、拯救蛙蛙闖關活動【讓我們一起許下愛的承諾】

活動時間:4月28日(星期六) 09:30-12:00

活動地點:台北市立動物園-兒童動物區水田四周、兩棲爬蟲動物館

活動說明:SAVE THE FROGS!是由Dr. Kerry Kriger所設立的兩棲類保育組織,並從2009年開始,將每年四月的最後一個星期六訂為拯救瀕危青蛙日Save The Frogs Day,是目前全球最大的兩棲類保育日。讓我們一起SAVE THE FROGS!

活動辦法:活動一共個五關卡,透過闖關幫闖關單上的蛙蛙穿上漂亮衣服,從中學習蛙蛙知識並了解蛙蛙的保育重要性還有蛙蛙遇到的危機,一同為蛙蛙許下愛的承諾。最後請至兌換區領取闖關獎及「蛙!最厲害!」學習單後,再前進到兩棲爬蟲館完成學習單,就又可以到館內服務台領獎囉!

活動二、百變蛙蛙蛙

活動時間:4月28日(星期六)14:00-14:50、15:00-15:50

活動地點:台北市立動物園-兒童動物區生命驛站

活動說明:本課程結合創意組合積木(LASY),藉由教具操作引發參與者興趣,以簡單有趣方式將動物知識與保育觀念引入,以深入民眾對於蛙類的認知,並關注台北赤蛙的保育。

活動辦法:只有兩場喔!歡迎大家現場報名,人數有限喔!

(中時電子報)