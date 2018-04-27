女人節快樂　橡木桶陪媽媽喝一杯

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近年來「她經濟」概念抬頭，強調「Lifestyle」、女性本位的消費型態，在市場上佔有一席之地。（橡木桶洋酒/提供）

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中時電子報
綜合報導

母親節要到了，搭配母親節檔期，橡木桶洋酒引進多款美酒，包括連續27年坎城影展指定用酒摩當卡地紅酒限量瓶、坎城開幕記者會驚豔四座的Ice Rose粉紅酒等經典好酒。此外，使用100%純天然新鮮水果製造，完全不添加任何化學香料色素、不額外加糖，保留完整頂級水果風味的波蘭Soplica香甜酒，獨特風味值得一試。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近年來「她經濟」概念抬頭，強調「Lifestyle」、女性本位的消費型態，在市場上佔有一席之地。其中，「天然」、「綠色」概念，更是眾多女性消費者注重焦點。從今年初上市的蘭頌有機香檳、百樂門有機威士忌等等，雖然價格相較同類商品高約10-20%，仍有穩定的銷售量。而女性族群為大宗的甜酒市場，除了以天然方式獲得甜度的冰酒、貴腐酒之外深受歡迎之外，首度引進台灣的波蘭Soplica香甜酒，遵從百年波蘭傳統，使用100%純天然水果製造，簡單加入冰塊就非常好喝，更能夠搭配甜點，甚至是加入紅茶、咖啡等。純天然無負擔的享受，可望帶動整體業績成長1成。

除此之外，今年更是摩當卡地連續第27年成為坎城影展官方指定葡萄酒。今年的影展限定瓶身將焦點聚集在紅酒身上，以象徵鎂光燈閃爍以及坎城雲集眾星的閃亮星座圖騰，呈現今年的「金羊」。而三月舉辦的坎城影展開幕記者會，更看中摩當卡地釀酒師最新力作「Ice Rose冰釀粉紅酒」做為主題，時尚高雅的霧面瓶身呼應清涼爽口的風味，面對即將到來的炎熱夏天，你也快點準備一瓶吧！

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，今年度橡木桶洋酒為提供會員更完整、優質的服務，全面更換會員系統。無論是舊會員換新卡或是申辦新會員，都能享有包括指定商品限定折扣、特約商家限定優惠、電子化紅利集點等10大會員專屬好康。2018/4/1-4/30至橡木桶洋酒門市申辦更送「200元陽酒消費券」一張，數量有限！

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(中時電子報)

首度引進台灣的波蘭Soplica香甜酒，使用100%25純天然水果製造，風味迷人。（橡木桶洋酒/提供）
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