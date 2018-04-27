管案准駁倒數計時 台大掛黃布條：「還我校長」

台大校門口周五早上被發現掛上「大學自主，還我校長」等黃布條，反映台大人的心聲。(民眾提供)

友善列印
旺報

教育部長吳茂昆本周一在立法院承諾，周五就要決定台大校長人事案，今天已經是最後期限。不過一大早台大校門口就掛起「大學自主，還我校長」等黃布條，反映台大人的心聲。

台大校長人事案延燒將近4個月，台大內部歷經學術倫理委員會、遴選委員會、臨時校務會議等，各自獲得論文抄襲案不成案、管中閔當選毫無疑義、「遴選無效」等提案擱置的決議，但教育部仍不採納，還組成跨部會小組諮詢會議審查管中閔案，不料第一次會議無共識之後散會，前教育部長潘文忠就提出辭呈。

新任部長吳茂昆匆促上台，卻旋即陷入赴大陸講課、在美國開公司等重重疑雲，他在東華大學校長任內疑涉溢領學術研究費，及請假天數超過一年上班日6成等舊事也被重提。

吳茂昆本周一在立法院承諾，周三會開第二次跨部會諮詢小組會議，周五就要決定台大校長人事案。周三下午4點半開始開會，到晚上9點23分吳茂坤匆匆走出教育部，面對記者詢問「本周是否會決定管中閔人事」，他只回答「應該會，在等最後的資料」就上車離去。教育部一級主管也全都未接電話。

周五是教育部准否管案的最後期限，一大早台大師生就發現羅斯福路校門口掛上大大的黃布條「大學自主，還我校長」，表達心聲。事實上周一早上台大傅鐘周邊也掛滿黃布條，手寫「還我校長，不要再卡了」等字樣，但很快就被校方撤除。

(旺報 )

女人節快樂　橡木桶陪媽媽喝一杯 電信高層回饋家鄉 助建智慧創客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。