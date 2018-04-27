管案准駁倒數計時 台大掛黃布條：「還我校長」

2018年04月27日 10:34 旺報 簡立欣

教育部長吳茂昆本周一在立法院承諾，周五就要決定台大校長人事案，今天已經是最後期限。不過一大早台大校門口就掛起「大學自主，還我校長」等黃布條，反映台大人的心聲。

台大校長人事案延燒將近4個月，台大內部歷經學術倫理委員會、遴選委員會、臨時校務會議等，各自獲得論文抄襲案不成案、管中閔當選毫無疑義、「遴選無效」等提案擱置的決議，但教育部仍不採納，還組成跨部會小組諮詢會議審查管中閔案，不料第一次會議無共識之後散會，前教育部長潘文忠就提出辭呈。

新任部長吳茂昆匆促上台，卻旋即陷入赴大陸講課、在美國開公司等重重疑雲，他在東華大學校長任內疑涉溢領學術研究費，及請假天數超過一年上班日6成等舊事也被重提。

吳茂昆本周一在立法院承諾，周三會開第二次跨部會諮詢小組會議，周五就要決定台大校長人事案。周三下午4點半開始開會，到晚上9點23分吳茂坤匆匆走出教育部，面對記者詢問「本周是否會決定管中閔人事」，他只回答「應該會，在等最後的資料」就上車離去。教育部一級主管也全都未接電話。

周五是教育部准否管案的最後期限，一大早台大師生就發現羅斯福路校門口掛上大大的黃布條「大學自主，還我校長」，表達心聲。事實上周一早上台大傅鐘周邊也掛滿黃布條，手寫「還我校長，不要再卡了」等字樣，但很快就被校方撤除。

(旺報 )