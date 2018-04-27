現身兩韓峰會 金正恩9人親信核心

在這次兩韓峰會中，除了韓國總統文在寅（左二），還有北韓最高領導人金正恩（右二）外，最受矚目的，就是金正恩的妹妹金與正（右一）。（路透）

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中時電子報

北韓最高領導人金正恩27日跨越38度線，成為65年來第一位踏上朝鮮半島南部，與韓國總統舉行峰會的北韓領袖。而陪同他參加這次世紀峰會的，是9人親信核心。據BBC報導，這9人分別是：

金與正（30歲）

金正恩的妹妹金與正權力與日俱增，這點從她擔任韓國平昌冬奧特使就可以看出來。而她也是1953年韓戰落幕以來，第一位訪問韓國的金氏王朝成員。

直到今天，她因為涉嫌違反人權，還在美國所列的北韓制裁黑名單上。儘管如此，她仍被首爾奉為嘉賓。

她在北韓的影響力不容小覷，雖然她臉上總統帶著微笑，但分析家說，金正恩所做的許多無情決策，可能就是在她陪同下做出的。

為了慶祝韓國主辦平昌冬奧，北韓勞動黨委員長金正恩派遣胞妹金與正（左）出任特使，和最高人民會議常任委員會委員長金永南（右）搭專機南下訪問韓國的畫面。（南韓統一部提供）

金永南（90歲）

這位高齡90的老臣歷經金氏王朝3代統治，與深居簡出的金正恩不同，他的身影出現在世界各地。像是去年夏天，他就訪問了伊朗，參加總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的連任就職典禮。

他對白頭山政權的忠貞不貳從未受到懷疑，也因此得以安然度過北韓執政黨勞動黨三番兩次的整肅。有些分析家認為，他的生存能力令人印象深刻。

據韓聯社報導，一名脫北者說，在整肅成為政治常態的北韓，金永南能身居高位屹立不搖，是因為他從不犯錯。

金與正和崔輝（左）2月9日在韓國仁川國際機場的資料照。

崔輝（64歲）

他是北韓國家體育指導委員會委員長，現身官媒上時，態度顯得相對輕鬆。

他的第一份重要職務，就是在1980年代中期擔任血海歌劇團經理，而大半生都獻身藝術，據說牡丹峰樂團這流行樂女子樂團便是他協助創立的。

這次平昌冬奧讓兩韓關係出現突破，還有頻繁的文化交流，或許都說明了他的重要性。

(中時電子報)

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