將轉任駐韓大使 安倍贈勳美太平洋司令哈里斯

2018年04月27日 10:24 中時電子報 李靖棠

據日本產經新聞報導，被美國總統川普（Donald Trump）提名為新任駐韓國大使、即將現任的美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris），今日獲日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）邀請，前往首相官邸作客。安倍晉三代表日本政府感謝他多年維護日美安保同盟，特別贈送旭日大綬章給哈里斯，並期望他未來出任大使後，仍能多多協助日本在東亞的事務。

獲贈勳的哈里斯，除了向安倍首相表達感謝外，更表示未來將以自己的力量，持續推動鞏固日美同盟的關係，並將聯合美日韓三國的力量，持續對北韓進行施壓，保護東北亞地區的和平穩定秩序。

現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。

現役美國海軍上將、太平洋艦隊司令哈里斯。（圖/美聯社）

哈里斯於2009年被任命為美國海軍第六艦隊司令，4年後調任為太平洋艦隊司令，並在司令官任內被晉升為四星上將，成為美軍當前最高階級的亞裔指揮官，也是第一位升上上將軍階的P-3「獵戶座」海上巡邏機（P-3 Orion）飛行員。屬於強硬派的哈里斯，於太平洋司令任內，多次因南海議題和中國大陸產生衝撞，也成為大陸網友與媒體抨擊的主要對象之一。

本傳聞退休後會轉駐澳洲的哈里斯，不久前白宮證實，這位飽受爭議的上將，未來落腳處是更顯矛盾和衝突的南韓。面臨北韓、中國、美國三方勢力環繞的南韓，讓半島局勢更加撲朔迷離。外界都在看，今日文金會過後、以及6月川金會後，美方對於平壤的態度會有多大幅度改變，而性格立場相對強硬的哈里斯，能否妥善地處理這塊「未爆的不定時炸彈」？

(中時電子報)