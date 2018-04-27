騎鐵馬遊福隆漁港！石花凍、透抽兩吃嘗漁村媽媽味

福隆漁港-遊客騎鐵馬逛漁港。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

初夏出遊趣！賞北海岸碧海藍天美景、美味海鮮吃不停！福隆漁港親海一日遊，自助遊程包含福隆漁港尚青的海鮮、田媽媽餐廳、在地著名的福隆便當及石花凍，還可租借自行車騎乘悠遊，另2018福隆國際沙雕藝術季活動開跑囉，還在等甚麼?趕快安排來福隆體驗有好吃又好玩的遊程吧！

東北角透抽兩吃。（田媽媽海景咖啡簡餐提供照片）

福隆漁港親海遊程，您可以選擇開車自行前往或搭火車至福隆火車站。在火車站前有許多自行車出租店，租車後就可以騎乘漫遊福隆囉！想吃新鮮海產往東騎10分鐘即可到達福隆漁港，漁港內有漁會輔導的田媽媽海景咖啡簡餐，為改善農漁村婦女經濟能力，農委會於民國90年首度成立全國「田媽媽」品牌，並請在地農漁會輔導當地婦女副業經營，推廣地產地消的特色餐飲，結合當地特有食材推出特色風味料理和點心，讓大家可以品嚐到漁村媽媽味。

特色餐點有透抽雙拼、鹽烤鯖魚、浦燒鯛魚腹及石花菜製作的石花凍甜品…等各式特色美食，還可啜飲咖啡欣賞東北角無限寬闊療癒海景，其室內裝潢為湛藍海底與魚群悠遊彩繪，搭配貝殼裝飾點綴營造出海底世界的氛圍，使人彷彿置身海底與魚群ㄧ同用餐的錯覺，在此度過悠閒午後，很是令人放鬆，疲憊感頓時煙消雲散。休息片刻後，再踏上自行車騎乘在濱海自行車道上享受破風的快感，沿途欣賞海天ㄧ色的清透湛藍，使人心曠神怡！

農業局表示，福隆漁港位於新北市貢寮區福隆里，漁產資源豐富，還可偶遇漁船滿載漁獲進港，並可在附近買到當季新鮮漁貨有軟絲、紅甘、馬加剪…等及季節限定的裙帶海菜，沿途還可欣賞當地漁村純樸樣貌及豐富的海洋資源生態，推薦遊程路線:福隆火車站→福隆漁港田媽媽海景咖啡簡餐→濱海自行車道觀山色賞海景→福隆海水浴場(2018福隆國際沙雕季)→快樂回程，還在等甚麼?趕快帶著親朋好友一同體驗福隆有好吃又好玩的遊程吧！

(中時電子報)

福隆漁港旁-可看到海水浴場沙灘上的人群在踏浪。（新北市漁業處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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