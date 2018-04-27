高鐵攜手長榮酒店 聯票殺很大

2018年04月27日 10:58 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）與「長榮國際連鎖酒店」集團攜手推出「搭高鐵．住長榮」限時促銷專案，透過長榮飯店官網訂房，可享房價最低29折起超值優惠，搭配購買高鐵車票再享票價7折優惠。

高鐵表示，「高鐵飯店聯票」自2014年3月推出以來，為旅客一次解決交通及住宿兩大需求，方便又超值的優惠組合，目前已與國內超過150家知名飯店共同合作「高鐵飯店聯票」產品，旅客透過合作飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票。

此次「搭高鐵．住長榮」高鐵飯店聯票短期促銷專案，包括長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，提供旅客多元選擇，行程各具地方特色，更享超值優惠，值得細細遊玩品味。

「搭高鐵．住長榮」專案適用高鐵搭乘日期5月1日起至6月30日止，除母親節疏運期間(5月11日~14日)和端午節疏運期間(6月15日~19日)外，其餘日期、不限時段均可適用。歡迎旅客立即上網訂房，以優惠價格享受超值的五星級飯店服務。

高鐵指出，「高鐵飯店聯票」合作夥伴涵蓋多家熱門飯店，是國內旅遊的最佳選擇，更不定期推出各種旅遊主題和優惠方案；以5、6月份為例，除「搭高鐵．住長榮」專案外，同時推出「文青旅策」優惠專案，歡迎旅客選購，領略台灣文創的軟實力。

(工商 )