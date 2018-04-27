吃飯總是聞到腐臭味 原來是大腦出問題

陳先生因腦腫瘤壓迫到嗅覺神經，使得嗅覺出現異常，總聞到旁人聞不到的腐臭味。（北投健康管理醫院提供）

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「怎麼有股怪味道？」39歲的陳先生，去年下半年開始，日常生活中常抱怨「聞到怪味道」，不知道是自己、還是環境的問題，但周遭親友卻總是說沒聞到，讓他相當困惑；經過數個月的各種身體檢查，日前在接受腦部磁振造影時，赫然發現腦中有顆6公分腦瘤，原來是因腫瘤壓迫到嗅覺神經，使得他嗅覺出現異常。

收治該病例的北投健康管理醫院院長蔡清標說，嗅覺喪失或異常，並不是個獨立症狀，而多是因外力或疾病造成，其中最可能是因鼻子阻塞、嗅神經受損、腦部受損等3項原因造成；如果旁人表示聞不到所謂的怪味，可能是因患者鼻子內部長腫瘤、大腦嗅腦部分出問題，但若像是鼻竇炎，則因鼻子本身會產生異味，會使得連旁人都會聞到怪味。

39歲的陳先生，去年下半年開始常聞到腐爛臭味，讓他吃飯總是沒胃口，但周遭親友卻都表示沒聞到，讓他開始懷疑是身體出問題；在陸續接受腸胃鏡、甚至到耳鼻喉科清洗鼻腔，狀況均未改善，直到前陣子前額頭出現劇痛，經腦部磁振造影後，發現腦中有顆近6公分的腫瘤，更因為腫瘤壓迫到大腦的嗅覺神經，讓他產生嗅幻覺，才會聞到旁人聞不到的臭味。

蔡清標進一步補充，當大腦記憶力開始退化時，嗅覺可能會率先喪失，他曾收治一名80歲老太太，每天都抱怨媳婦準備的早餐有餿味，吃起來苦苦的，經檢查發現，原來已有接近中度失智的現象。他強調，嗅覺一旦出問題，雖然不是每個仁都那麼容易查出病因，但民眾仍因積極就醫，避免錯過黃金治療期。

(中時 )

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