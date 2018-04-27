竹市環保集點搭嘴鼓 落實綠色生活

2018年04月27日 11:18 中時 徐養齡

新竹市推廣綠色生活，鼓勵民眾參加環保集點，27日特別搭配「環保集點搭嘴鼓相聲甄選」活動，讓民眾發揮綠色消費的新創意，透過相聲、雙簧、歌唱等方式加入環保集點。甄選收件日期至6月30日，優勝者除可獲最高獎勵5000元商品券，還會透過電台播放。

副市長沈慧虹長表示，環保集點是要讓「綠色行動有價化」，培養如優先採購環保綠色商品、少騎車、開車，儘量搭乘大眾運輸交通，將環保行轉化為綠點，獲得「綠色消費循環」的實質回饋，當累積到一定的點數，即可用於綠色商品消費，達到環境永續的目標。

市府為提升環保集點的落實成效，特別推出「搭嘴鼓相聲甄選」，邀請民眾發揮環保集點、綠色消費的新創意，用吸引人的聲音表演，例如搭嘴鼓、相聲、雙簧、竹板快書、歌唱等演出方式，加入環保集點的行列。

相聲甄選收件日期為5月1日至6月30日，獎項共16名，優勝者除可獲最高獎勵5000元商品券，作品還會透過廣播電台播放。詳洽「愛新竹-綠色資收網」網站。

環保局長江盛任說，環保優先、環境永續是世界共同目標，市府陸續完成如新竹之森、微笑水岸等，更推動新竹市YouBike，改善新竹市的空氣品質。另為推動資源回收，推動風收站計畫，今年建置全台首座結合APP集點服務的智慧型無人回收站，使竹市資源回收的功能性更全面，領先全台各縣市。

(中時 )