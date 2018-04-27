老師朱經武vs.學生吳茂昆 黃創夏嘆氣了

2018年04月27日 10:45 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

提起超導界知名人物，如果大家稍有注意，教育部長吳茂昆是和朱經武是連在一起的，兩人同獲諾貝爾物理獎提名，也擔任過大學校長，但很不同的是，一個專注科研不追求金錢，不搞政治，一位到處交流申請專利，連當校長也請假多過上班。名嘴黃創夏說，看看朱經武想想吳茂昆，只有一個「嘆氣」……。

現年77歲的朱經武是台灣綜合大學首任校長，也是中研院院士，曾擔任香港科技大學校長，他最為人知的科學成就是「高溫超導」研究，曾獲得諾貝爾物理提名，而近日在多項爭議中出任教長的吳茂昆則是他的學生。

黃創夏在《NOWNEWS》專欄撰文指出，朱經武1979年進入超導領域，當時全美國做高溫超導總經費不到100萬美元，但朱經武不以為苦，他說：「假如為了追求金錢做科學，顯然是不合適。」在「高溫超導」領域屢有突破，朱經武在休斯頓大學主持的德州超導研究中心，十年主任期間讓原本只有7人的小實驗室，變成美國最大超導中心，現有逾260位專業研究員和學生。

黃創夏形容朱經武，是位真正超導研究的物理學大宗師，朱經武沒有到處去掛名，沒有四處去合照「交流」，也沒有去講幾堂「通識課程」就說對學生有「啟發」，從物理學領域跨足生物科技，更沒有說是「完全不是為了賺錢而是為了專利」去成立公司……。

朱經武樂於在學術研究拉拔學生，分享研究，和他的學生一起掛名論文，最近在台灣特別有名的「吳茂昆」，也在朱經武的拉拔之下，並列諾貝爾物理獎提名。黃創夏感嘆說，朱經武在學術研究拉拔了弟子，能把知識傳承給弟子，可是，他的人生觀和道德風範，卻不見得保證能傳承給弟子了……

(中時電子報)