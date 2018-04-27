電業的下個世代 台電：結合AI進行智慧管理

2018年04月27日 10:50 工商 陳鷖人

AI人工智慧應用已成為趨勢，台電今（27）日在台大國際會議中心舉辦「AI技術於電力系統營運之應用與挑戰論壇」，未來盼透過AI技術結合智慧電表、儲能設備，帶領電業跨入下個世代。

台電總經理鍾炳利致詞時指出，目前2.5萬工業用電大戶都已設置智慧電表，透過智慧電表結合AI，台電就進行業別用電、節電分析，進而導入需量競價或是再生能源，讓大用戶用電使用狀況最佳化。

鍾炳利回憶道，台電已嘗試運用AI多年，多年前在興達電廠曾建置專家系統，但並不是很成功，當時的技術只能做到建置「資料庫」，還無法做到「知識庫」的程度；現在技術進步，未來輸配電、售電都可以利用AI做大數據分析。

行政院政務委員吳政忠指出，AI要跟製造業結合才能創造最大價值，這也是為何國際大廠相繼來台設立AI研發中心的原因，台灣擁有優秀、能快速跟新科技跨數接軌的技術人才，這些人才過去為台灣經濟成長打下的基礎，且這些優秀的硬體製造人才均勻分配在各產業中。

同時AI也運用在電力業上。鍾炳利表示，台電已運用AI建立供煤系統的煤履歷系統；每個電廠鍋爐設計不一樣，使用的煤很多樣化，且世界上的煤種眾多，如何從中挑出最適合鍋爐的煤，就要透過系統立即掌握市場狀況，立即採購，鍋爐的運轉效率也會提升。

鍾炳利接著說，AI技術還可以運用在火力機組的燃燒校調，林口、大潭超超臨界燃煤機組，或是燃氣機組現在都用AI技術做燃燒校調，讓發電效率提高。

吳政忠指出，未來透過智慧電表收集到的資訊將會是最珍貴的資產，舉例來說，未來安裝智慧電表後，從電力些微變化中就可知道家中老人狀況。另外，陽光、風力狀況會影響綠能調度，透過過去的氣象數據，可以幫助決策者做出預測，協助調度。

(工商 )