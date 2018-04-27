初夏登觀音山！赤腹鷹來台伴遊、林梢步道享受芬多精

2018年04月27日 10:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏出遊趣！北海岸賞碧海藍天、嚐美味海鮮，來觀音山看鳥兒展翅高飛！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦，台北市野鳥學會規劃執行的「2018觀音觀鷹」，即將於本週末4月28日起連續兩週末上午9點至下午4點於觀音山遊客中心舉行。今年主題訂為「『鷲』愛觀音山」，以珍愛這片土地的實際行動，期盼為後代留下更多希望。

4月28、29日及5月5日暖場活動日有猛禽生態導覽、觀音山人文解說、綠色講堂及生態電影欣賞等，5月6日主場活動日還包括有闖關遊戲、DIY手作、草根音樂會、農夫及綠生活市集等多樣攤位，歡送過境猛禽們北返，大小朋友共享健康樂活的週末假期。

山林魅影-林鵰。（北觀處提供）

現在是赤腹鷹過境的季節，全台各地已開始出現較大群數量的赤腹鷹及零星的灰面鵟鷹過境台灣，墾丁、高雄、南投、彰化、苗栗、以及外島的澎湖、金門等地紛紛傳來鷹訊，本週末首先由台北市野鳥學會專業解說員，在觀音山遊客中心前賞鷹平台為民眾進行鳥類與猛禽觀察導覽與解說服務，介紹這些遷移性猛禽們的遷移路徑與習行。

邀請大家於活動日上午10:30跟著五股農旅協會的文史導覽老師們踏著輕鬆的步伐，漫步在林梢步道，領略開山院、楞嚴閣的寧靜氛圍。

野望-奇幻濕原。（北觀處提供）

今年觀音觀鷹除了文史導覽、生態解說，也有靜態的電影欣賞哦！精選生態電影、野望影展好片都在這裡，這群位處食物網頂端的—空中掠食王者，同時也是對環境生態最敏感的一群。且讓我們藉由研究者的目光，看見屬於猛禽的世界，看見對待生命的態度、對大自然的謙卑。快拿出行事曆記下放映時間吧！

觀音山沉睡的容顏。（北觀處提供）

您今年賞「鷹」了嗎？ 建議民眾一同大手牽小手，四月底五月初連續雙週末，於捷運蘆洲站1號出口搭乘三重客運橘20路或785路公車，登高遠望走訪觀音山遊客中心，備妥戶外裝備：望遠鏡、遮陽帽、舒適的鞋子及穿著顏色較不鮮豔、輕鬆、吸汗、透氣的衣服，來觀音山享受健康又知性的樂活假期。

(中時電子報)