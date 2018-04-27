川普僅送梅蘭妮亞一張生日卡 理由竟然是.......

2018年04月27日 10:59 中時電子報 李靖棠

據紐約郵報（New York Post）報導，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於昨日（4/26），迎接她48歲的生日，白宮（White House）和許多官方單位都在推特上祝福她，但她的丈夫、現任總統川普（Donald Trump）卻在昨晚與福斯新聞網（Fox News）脫口秀電話連線時，自爆自己只給了梅蘭妮亞一張生日卡片，原因竟然是：「我很忙，而且我擔心準備反會惹麻煩。」

面對近一週都在精心準備，負責接待到訪法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與布麗姬（Brigitte Macron）夫婦晚宴的梅蘭妮亞，川普在電話專訪中表示，「也許我沒有給她很多，但我準備了一張漂亮的卡片，你知道的、我的工作與行程非常非常忙碌；在晚宴前夕，我將卡片與一束玫瑰花送給她（梅蘭妮亞）。」

美國第一夫人梅蘭妮亞（圖左）與法國第一夫人布麗姬（圖右）。（圖/美聯社）

Happy birthday, @FLOTUS! pic.twitter.com/gZPhOcu7c1 — The White House (@WhiteHouse) 2018年4月26日

美國第一夫人梅蘭妮亞，來自原南斯拉夫聯邦的斯洛維尼亞，大學學習建築，但由於16歲起就開始踏入模特行業，僅讀了一年就選擇退學，轉往米蘭和巴黎等地，繼續其模特事業。1996年移居紐約，2001年取得綠卡。她會說六種語言：斯洛維尼亞語、英語、法語、義大利語、德語和塞爾維亞-克羅埃西亞語。2005年與地產大亨川普（Donald Trump）結婚，成為他第三任妻子，並與他育有一子拜倫（Barron William Trump）。

川普（圖中右）和梅蘭妮亞（圖右）於白宮接待，到訪的法國總統馬克宏（圖中左）與布麗姬（圖左）夫妻。（圖/路透社）

川普從當選至今，多次因為對女性輕蔑的態度遭到砲轟、甚至被提告，他與梅蘭妮亞的公開互動，無論是拋下她自己登上專機、或是欲牽手卻遭甩開等場景，都成為全球媒體高度關注且好奇的焦點。如今，本屬於私人領域的妻子生日禮物，卻因川普自己的爆料，讓外界又一次看到這對總統夫妻「奇特的互動模式」。

(中時電子報)