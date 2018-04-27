台灣當代首飾展登台日！玩跨界時尚、秀工藝美學

2018年04月27日 11:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一件首飾、一件珠寶都能讓女人增色更耀眼！在成人式、婚禮，首飾都是不可或缺的重要物件，而一件首飾更是完美的工藝呈現！2013年，國立台灣工藝研究發展中心接獲日本「伊丹市立美術與工藝博物館」來函，表示在該館當年度所舉辦的「國際首飾展｣徵件競賽中，大獎、二獎及四獎分別由台灣創作者葉玟妙、陳映秀及吳竟銍所囊括，希望能透過台灣的官方單位來發佈這個好消息。這樣的佳績驚動主辦單位並特地告知工藝中心還是前所未有，令工藝中心感到十分意外，同時也與有榮焉！

「伊丹市立美術與工藝博物館」除了每年舉辦國際競賽之外，亦曾經辦理過一系列相同主題的展覽，也就是以某個國家為中心來介紹活躍於該國的藝術家及其學生的作品；在這類的展覽中，意欲展現的是每個國家首飾教育的概況，而展出的國家有挪威、德國、英國、澳洲以及韓國。經過兩年的魚雁往返後，2016年1月初，該館館長不僅親自來訪，更正式向工藝中心提出邀請，依照該館歷來的慣例，合作辦理以台灣為主題國家的當代首飾展，並透過本展來介紹台灣的首飾創作教育現況。

「跨界．美學－台灣當代首飾展」。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

而雙方於2016年1月下旬達成初步協議後，工藝中心即著手規劃展覽內容，先鎖定近年曾以金工╱首飾作品在國際上獲獎的青年工藝家，並以其創作材質的特殊性來進行篩選，然後再從這些創作者來回溯其受教學校╱機構與指導老師，依此標準所遴選出來的17名參展者。

獲獎資歷除了「伊丹國際首飾/工藝展｣之外，更是涵蓋了韓國「清州國際工藝雙年展」、德國慕尼黑「Talente」與「Schmuck」、立陶宛「Vilnius國際琺瑯藝術雙年展」以及日本「石川國際漆展」等多項重要國際競賽的大獎，60餘件作品的創作材質包括漆、紙、竹、種子、金屬、陶瓷、琺瑯、電子材料、廢光碟片、網版印刷……等等。

而展覽則以工藝中心、國立台灣藝術大學工藝設計學系、天主教輔仁大學應用美術系、國立清華大學藝術與設計學系與國立台南藝術大學應用藝術研究所與國外學歷區分為六個展區，參觀者可以從這些學校/機構的特色、方向與宗旨介紹一窺台灣當今的首飾創作教育的源流與發展，而展覽標題「跨界．美學」則是呼應了展出作品的高品質與創作媒材的多樣性。

伊丹市立美術與工藝博物館。（新北市漁業處提供）

另外，在中日對照的展覽專輯中特別規劃了「工作室專訪」的單元，報導「慢鏝」與「冶器」兩個推廣當代首飾不遺餘力的工作室，其創立者均是七○年代出生的中生代金工/首飾藝術家且皆具國際競賽入選以上資歷，堪為新生代創業之典範。

(中時電子報)