前幕僚遭質疑插手市府重大決策 柯P：寫科幻小說

圖為台北市政府。(本報系資料照)

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「拒絕聯考的小子」吳祥輝在臉書PO文，指一名粉絲向他爆料台北市長柯文哲與「網軍」邱昱凱（小凱）等人的關係。對此，柯剛剛受訪表示，那篇文章有寫科幻小說的能力，很多內容都是錯的；但被問到小凱等人是否幫他操縱網路、打選戰等，柯沒有正面否認，僅說沒有付薪水，不會麼認真每天來跟他開會，且沒有人可以在網路世界帶風向，選戰也還沒開始等。

吳祥輝臉書PO文中提到，一名粉絲傳訊向他爆料，指過去曾是柯文哲競選幕僚、後來也曾在市府任職的邱昱凱，以及市府青年委員會成員黃建興、邱顯洵等人統稱「旱草」，其實是真正統治北市府的人。

PO文中舉例，先前新版熊讚設計版本，觀傳局根本沒有主導權，實際上是柯文哲每周固定有一個晚上跟這些人開會，足以主導市府重大決策，像小凱對熊讚有意見，柯就打給局長陳思宇讓小凱下指導棋；此外，他們還在PTT帶風向，相關費用則來自柯之前沒有申報的資金，競選辦公室財務就是小凱的老婆，錢本身則由柯夫妻自己保管。

媒體今詢問柯文哲，先前熊讚設計圖流到PPT上，是否就是小凱流出以測風向？柯立刻否認，「這個我確定不是」；媒體緊接著追問柯，與小凱關係是什麼，他是否幫忙打選戰？柯則未正面否認，僅說小凱一直到5月還在上班，算是好朋友啦，至於打選戰，「也許會吧，但還沒開始啊！」

至於有沒有和小凱等旱草的人開會？柯文哲說，沒那麼空啦，拜託，沒付薪水不會那麼認真吧！有時的確會來找他，但沒有到每天啦。而吳祥輝臉書的PO文，柯認為「有寫科幻小說的能力」，很多人常常喜歡出去講話，表示他很重要，其實很多內容都是錯的，像小凱根本沒結婚怎會有老婆？他還說，沒有人可以在網路世界帶風向，沒那麼厲害。

(中時 )

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