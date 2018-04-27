氣象局：梅雨正常到偏少 南部仍望梅止渴1個月

2018年04月27日 12:10 中時 廖德修

中南部水情日漸吃緊，時序即將進入梅雨季，氣象局上午舉行記者會。氣象預報中心主任呂國臣表示，今年首波梅雨鋒面將於下周四（5月4日）報到，但雨勢並不大、影響時間也很短。南部地區想靠梅雨止渴，大概要等到5月下旬。

呂國臣說，統計各地5、6月的日雨量資料，梅雨季北部通常於5月上旬開始，中南部則普遍是在5月中下旬。預測今年梅雨季降雨量，5月仍以偏少的機率較大，6月雨量稍增，但預料也是正常至偏少的現象。溫度預測方面，梅雨季各地氣溫以正常至偏暖的機率較大，也就是會比往年稍熱。

氣象局分析，以近年來的降雨趨勢而言，梅雨雖未明顯增加或減少，卻有降雨時間更集中、降雨強度更強的趨勢，除了容易造成災害，也增加預報的困難度。因此各界及早做好排水系統的疏濬和水土保持工作，尤其降雨承受能力較低的地區更應加強防範。另外，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾亦須防範雷擊及強陣風現象。

呂國臣補充說，今年春季（2、3、4月）台灣的平均氣溫接近正常，降雨量則偏少，總雨量僅約氣候平均值的一半，台南甚至只有同期的2成左右。依據水利署的資料顯示，各水庫的水位正持續下降中，尤南部距離梅雨汛期還有將近1個月，民眾仍需珍惜水資源，節約用水。

(中時 )