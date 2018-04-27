「故鄉人瞭解在地事」！《爽文你好嗎》新書發表

2018年04月27日 12:14 中時 陳世宗

林爽文事件是台灣歷史上最大規模的民變！由大里杙起義抗清帶領全台30萬人攻陷大半個台灣，震撼清廷，這段230年前的歷史，目前由年輕作家張凱惠、陳佩芳爬梳整理，出版專書《爽文你好嗎》；市議員李天生27日強調，這段歷史對大里杙特別有意義，因此請台中市立圖書館採購90本並安排專題演講，讓鄉親們瞭解這段歷史的來龍去脈。

李天生指出，大里人幾乎都曾聽聞過林爽文的名號，然而對發生於清乾隆年間的林爽文抗清事件，所知甚少，隨著歲月流逝、政權更迭，這一段台灣史上規模最大的民變事件輪廓，變得十分模糊，幸好有年輕作家張凱惠、陳佩芳，在覽閱各種奏章、文獻資料，並實地田野調查後，完成《爽文你好嗎》一書。

張凱惠說，《爽文你好嗎》是一本17萬字的非虛構歷史小說，內谷重新勾勒林爽文移墾台灣大里，創立天地會帶領人民豎旗起義，經歷大小戰役對抗清國，最終兵敗被捕的過程，書籍內容以福康安赴台平亂為敘事軸線，隨著福康安解圍諸羅、進擊雲林、南投，摧毀大里杙元帥府，再帶兵千辛萬苦入山追捕爽文們等等，在這追捕過程當中，採用各戰場分割時空的倒敘手法，帶讀者回顧事件發生初期，爽文們如何利用地形地勢，將清國四、五萬大軍陷於泥沼，進退不得。

張凱惠表示，與大里杙相關的有三個章節，分別為追溯林爽文在台灣家族的血脈關係、如何崛起，大里杙成為抗清元帥府的必然性，以及福康安率領八省精兵攻下大里城的精彩夜戰等等；分別提供詳細的歷史資料，引領大里人重回230年前的歷史現場。

「故鄉人瞭解在地事」！因林爽文出身大里杙和大里關係密切，李天生請市立圖書館採購收藏90本，做為鄉土教材並提供鄉親借閱，同時安排4月28 日上午10時於市立圖書館大里分館舉行專題演講，以「跟著過去的爽文，遇見今日的大里」為講題，用閱讀開啟一場時空探索，帶領民眾一窺清朝「林爽文事件」始末。

(中時 )