F-35 vs 颱風 德國新戰機採購究竟會選誰？

2018年04月27日 11:45 中時電子報 李靖棠

據空軍科技新聞網（Air Force Technology）報導，柏林航空展（Berlin Air Show）日前盛大開幕，湧入大批廠商和採購人員，大力推銷自家優異的軍事設備。其中欲淘汰自1981年服役至今、老舊龍捲風戰機（Panavia Tornado）的德國空軍，率先收到空中巴士（Airbus）提供的方案，向德國提供颱風戰機（Eurofighter Typhoon）作為替換新選擇。也讓外界懷疑，德國是否仍會接受、相對更昂貴的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機（F-35 Lightning II）？

目前德國軍方的考慮清單中，除了上述兩款戰機，還包含波音（Boeing）旗下的F-15（McDonnell Douglas F-15 Eagle）與F-18「超級大黃蜂」（F/A-18 Super Hornets）。事實上，颱風戰機贏面較大的因素，是因為德國聯邦軍（Bundeswehr）麾下已有約130架颱風戰機服役，採購同款的新戰機，對於德軍的維修、訓練和後勤系統，必能省下大筆費用。

自1981年服役至今、已顯老舊的德國空軍龍捲風戰機。（圖/德國國防軍）

由歐洲戰機公司研發製造的颱風戰機，屬於三角翼的多用途戰機。於1994年首次試飛，2003年正式投入服役行列，目前分佈於英、德、義、西和沙烏地阿拉伯的空軍。颱風戰機是集合便於組裝、高效能、匿蹤性、先進航電等特點於一體的多功能戰機，更被英國防衛評估室認為戰力僅次於美國的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），作戰效能更與俄國蘇愷35（Sukhoi Su-35）和法國疾風戰機（Dassault Rafale）並駕齊驅。

美軍最新的F-35戰機，究竟會不會成為德軍下一代的新裝備？（圖/美國空軍）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型屬於短場起降戰機，C型是艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發。而於2003年開始服役的颱風戰機，目前是義大利、西班牙、英國等歐洲國家的空軍主力，中東地區的沙烏地阿拉伯、科威特等國也曾購入。

美軍現役的F-15E型戰機。（圖/美國空軍）

空巴銷售代表指出，德國若採購颱風戰機，不僅能省下大筆經費，更能與其他週邊歐洲國家，如比利時、瑞士和芬蘭等國聯手發展，共同維護歐洲的主權安全。

(中時電子報)