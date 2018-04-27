邰智源化身速食店店員 當場嗑生菜推銷餐點？!

2018年04月27日 11:38 中時電子報 綜合報導

下次去麥當勞請睜大你的眼睛，說不定會有藝人親自為你服務！藝人邰智源(邰哥) 日前在網路節目化身麥當勞一日菜農，親自到雲林農田體驗生菜種植的不簡單，最近更喬裝店員前進麥當勞餐廳，鼓吹消費者要多吃菜，不少顧客覺得眼前店員「怪怪的」，最後發覺竟然是邰智源，又驚又喜，但也大笑買單！

邰智源不只是資深藝人，更是演藝圈內知名的老饕，為了推薦自己採收的生菜可說是卯足全力。近日前往麥當勞擔任「生菜特工」喬裝成櫃台服務員，祭出買生菜相關產品就送一顆完整生菜的絕招，甚至不斷重複生菜來自雲林、親自到農田採收、安心可以現吃和每顆生菜都有履歷等字句，不少民眾在邰式洗腦下，轉而購買生菜相關產品，甚至還邀請民眾一起吃新鮮生菜；而在成功推薦生菜後，邰智源轉往點餐隊伍和用餐座位區，民眾大方表示「你要吃(嫩煎雞腿堡)嗎？我們可以請你」、甚至大膽表白「你是我的菜！」

邰智源當場吃生菜，以示生菜的新鮮度。（麥當勞提供）

邰智源親自將餐點端給民眾，並透過輕鬆對談宣傳新鮮生菜。（麥當勞提供）

現場消費者好奇，為什麼麥當勞會有邰哥種的生菜？原來，日前他與kid在網路節目中化身麥當勞的一日菜農，直擊雲林生菜產地體驗一日農作，為求生產過程乾淨、安心，兩人包得密不透風，龜毛的農場規定，讓kid與工作人員直呼「麥當勞的菜真是備受尊重！實在比人更有尊嚴！」也難怪後續邰智源接到麥當勞邀請擔任「生菜特工」，推廣起產銷履歷生菜駕輕就熟。

麥當勞用行動支持台灣農業，使用100%取得TAP產銷履歷認證的生菜。（麥當勞提供）

台灣麥當勞表示，麥當勞用行動支持台灣農業，只要產季配合得上，絕對優先使用本土蔬果，目前所使用的蔬果總量超過50% Made in Taiwan! 且100%取得TAP產銷履歷認證。以邰智源體驗採收的結球萵苣為例，種植過程不僅需控制水質、土壤、微生物等環境條件，為了減少化學刺激，麥當勞的萵苣田更採用「自然防蟲法」，以性費洛蒙防治法減少農藥的使用；採收階段也堅持生菜不落地、直接裝箱送往加工廠，經過374 項農藥檢測、三道低溫水洗，立刻低溫處理鎖住新鮮。

為讓資訊更透明，每間麥當勞餐廳的看板上都有「溯源餐廳」的標示及QR Code，讓消費者可以輕鬆掌握蔬果從種子到餐桌的每個環節，用餐時也更安心。下次去麥當勞用餐，可以透過麥當勞餐廳公布欄上的「溯源餐廳」QRcode，讓你輕鬆掌握麥當勞的當季在地農產品。

(中時電子報)