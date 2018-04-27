頂新油品案 二審逆轉改判魏應充15年 其中6年可易科罰金

2018年04月27日 12:32 中時 陳淑芬

頂新公司被控進口飼料油提煉成食用油販售案，依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴，一審判處前董事長魏應充等6人均無罪。台中高分院27日上午11時宣判，逆轉改判魏應充徒刑15年，其中6年得易科罰金；前總經理常梅峰、代理董事長陳茂嘉、越南大幸福公司負責人楊振益等3人均遭判刑；頂新制油公司罰金2億5千萬元。

台中高分院宣判，依違反食品法及詐欺等罪，判處魏應充徒刑9年，另外可以易科罰金的徒刑6年；前總經理常梅峰徒刑5年6月，另徒刑3年得易科罰金；代理董事長陳茂嘉徒刑6年6月，另徒刑5年得易科罰金；越南大幸福公司負責人楊振益徒刑7年，另徒刑1年6月得易科罰金；屏東廠廠長曾啟明及屏東廠品保組長蔡俊勇維持一審無罪判決；頂新制油公司罰金2億5千萬元。

魏應充上銬離開辦公室。（趙雙傑攝）

頂新製油公司被控由越南進口豬油及牛油等飼料油，提煉成食用油販售，彰化檢方依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴頂新公司前董事長魏應充等6人，並求處魏及頂新前總經理常梅峯各30年及25年等重刑。彰化地院在104年11月間以罪證不足，基於「罪證有疑，利於被告」等理由判處6人無罪。

案經檢方上訴，台中高分院於27日宣判，改判魏等4人有罪；曾啟明及蔡俊勇部分上訴駁回，維持一審無罪判決，判決逆轉引發社會關注。該案被改判有罪的魏等人仍可上訴。

(中時 )