假借問神佛解厄 舔胸猥褻女子判囚3年半

2018年04月27日 12:18 中時 林偉信

高雄市張姓男子前年身穿袈裟在義大醫院走廊化緣，看到一名精神異常女子獨自哭泣，竟以要帶她去問神佛為藉口，將她帶回住處舔胸猥褻，被逮後還辯稱為了「安慰」她才舔胸，最高法院痛斥張男身為出家人不知潔身自持，將他判囚3年6月確定。

長期有幻聽、妄想、憂鬱症、重鬱症的被害女子，在2016年4月12日下午1點多，獨自一人騎乘腳踏車到義大醫院，她當時一直哭泣且無法正常行走，張男上前關心，她告知張男有一個聲音要求她前來醫院生產，張男見她明顯未懷孕查覺對方精神異常。

張男以前去問神佛為藉口，邀約被害女子到他的住處，她當時身體虛弱且為幻聽所苦，徬徨無助下，巧遇身穿袈裟在醫大醫院外化緣的張男，她見對方為和尚，認為他應心懷慈悲而信任他可幫其解決問題，於是跟隨張男返回其住處。

張男騎機車搭載被害女子回住處後，強行撫摸她的身體及舔胸，並想要用手摸她的下體，她夾住雙腿阻擋及以手推阻，張男才作罷停止猥褻，被害女子脫身後立即報警提告，並到醫院採證，檢方偵結後將張男依強制猥褻罪起訴。

張男否認犯行，辯稱因被害女子躺在床上不起來，他彎腰拉她才不小心舔到她的胸部，還說「只有舔幾秒鐘而已」，且是為了安慰她。

歷審認定張男罪證明確，並斥責他身為出家人，不知潔身自持，明知被害人為精神障礙之人，卻仍違反其意願加以猥褻，審酌他的犯後態度及其他一切情狀，將張男判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )