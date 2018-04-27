台大賣潮T支持大學自主 管中閔現身感謝！

2018年04月27日 12:00 旺報 簡立欣

久未現身的管中閔到攤位感謝發起此活動的台大自主聯盟的師生及校友，並現場簽名。（台大自主聯盟提供）

參加全大會的台大羽球隊隊員穿上爺們T力挺管中閔出任校長。(台大自主聯盟提供）

台大自主聯盟今明兩天在台大鹿鳴廣場開賣潮T支持大學自主。(簡立欣攝)

由台大師生自行設計的「自己的台大自己救」T恤27日、28日在台大校本部鹿鳴廣場開賣，久未現身的管中閔也到攤位感謝發起此活動的台大自主聯盟的師生及校友，並現場簽名。

兩款T恤一款前面寫著摘自管中閔臉書的「I AM FINE」，後面是「自己的台大自己挺」；另一款前面寫著「爺們」，後面是「挺管用的」。右手袖子則都有台大標籤。

台大自主聯盟在臉書成立「堅守大學自主，支持管中閔院士擔任台大校長」粉絲頁，強調「台大已經近十個月沒有校長，我們要求政府尊重遴選委員會的決定，依法行政並尊重大學自主。台大是台灣的民主搖籃，今日卻被踐踏至此，您怎麼能夠沉默？您怎麼還能不生氣？」

台大自主聯盟指出：「不管您是不是台大人，讓我們站出來，勇敢穿上反對政治黑手的T-shirt，自己的台大自己挺，自己的台灣自己救！」

台大自主聯盟表示，今明（27、28日）兩天在台大鹿鳴廣場開賣挺大學自主、挺台大、挺管校長的t-shirt，管校長也至攤位，謝謝發起此活動的台大自主聯盟的師生同仁及校友，並現場簽名。上星期台大羽球隊選手也穿了「爺們」t-shirt, 勇奪冠軍。

台大自主聯盟表示，因為老師校友的熱心捐款贊助，一件t-shirt只賣100元，鼓勵大家勇敢站出來，支持大學自治，唾棄政治黑手深入校園。

(旺報 )