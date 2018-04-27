台大賣潮T支持大學自主 管中閔現身感謝！

「自己的台大自己救」T恤27日、28日在台大校本部鹿鳴廣場開賣，管中閔現身到攤位感謝發起此活動的台大自主聯盟的師生及校友，並現場簽名。(台大自主聯盟提供）

友善列印
旺報
久未現身的管中閔到攤位感謝發起此活動的台大自主聯盟的師生及校友，並現場簽名。（台大自主聯盟提供）
參加全大會的台大羽球隊隊員穿上爺們T力挺管中閔出任校長。(台大自主聯盟提供）
台大自主聯盟今明兩天在台大鹿鳴廣場開賣潮T支持大學自主。(簡立欣攝)

由台大師生自行設計的「自己的台大自己救」T恤27日、28日在台大校本部鹿鳴廣場開賣，久未現身的管中閔也到攤位感謝發起此活動的台大自主聯盟的師生及校友，並現場簽名。

兩款T恤一款前面寫著摘自管中閔臉書的「I AM FINE」，後面是「自己的台大自己挺」；另一款前面寫著「爺們」，後面是「挺管用的」。右手袖子則都有台大標籤。

台大自主聯盟在臉書成立「堅守大學自主，支持管中閔院士擔任台大校長」粉絲頁，強調「台大已經近十個月沒有校長，我們要求政府尊重遴選委員會的決定，依法行政並尊重大學自主。台大是台灣的民主搖籃，今日卻被踐踏至此，您怎麼能夠沉默？您怎麼還能不生氣？」

台大自主聯盟指出：「不管您是不是台大人，讓我們站出來，勇敢穿上反對政治黑手的T-shirt，自己的台大自己挺，自己的台灣自己救！」

台大自主聯盟表示，今明（27、28日）兩天在台大鹿鳴廣場開賣挺大學自主、挺台大、挺管校長的t-shirt，管校長也至攤位，謝謝發起此活動的台大自主聯盟的師生同仁及校友，並現場簽名。上星期台大羽球隊選手也穿了「爺們」t-shirt, 勇奪冠軍。

台大自主聯盟表示，因為老師校友的熱心捐款贊助，一件t-shirt只賣100元，鼓勵大家勇敢站出來，支持大學自治，唾棄政治黑手深入校園。

(旺報 )

「故鄉人瞭解在地事」！《爽文你… 創業加盟展 掀無人商店熱潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。