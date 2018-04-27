瓊瑤強勢搶尪內幕！鄭弘儀搖頭嘆「林婉珍活在地獄」

鄭弘儀、許聖梅在節目上談論瓊瑤與平鑫濤以及林婉珍的三角戀。（圖／翻攝新聞挖挖哇）

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中時電子報
／綜合報導

瓊瑤與皇冠出版社創辦人平鑫濤結婚多年，去年卻在臉書爆料因為平鑫濤插鼻胃管一事與平家子女不合；而平鑫濤前妻林婉珍近來更是推出新書《往事浮光》，細說平鑫濤與她相識相戀過程，以及而後瓊瑤介入的日子。主持人鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中找來名嘴談論此事時，更不忍元配林婉珍當時所受的壓力，心疼她「根本活在地獄。」

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中找來名嘴許聖梅、許常德等人討論平鑫濤前妻林婉珍所出的新書，由於內容提及當時她與平鑫濤的婚姻，在瓊瑤的介入下所發生的事件，讓身為瓊瑤書迷的許聖梅都不禁表示「在這個愛情裡面，好像她（指瓊瑤）真的是完全被動的，但現在林婉珍的版本，不是！妳似乎是很主動的！」

對於林婉珍的委屈，鄭弘儀更說「她是活在地獄裡面」，心疼她被老公背叛、被一個女人侵門踏戶、然後又為了3個還孩子死命隱忍。許聖梅甚至爆料，當時瓊瑤和前夫所生的兒子，和林婉珍兒子平雲同年，當瓊瑤搬到台北住在平家對面時，兩個小男生一起長大，怎知有天平雲透過媒體報導得知「我爸要娶你媽？」讓兩個小孩都傻了，而一旁的鄭弘儀更是猛搖頭，直呼「這太震撼。」

除此之外，先前瓊瑤對外表示平鑫濤為了她要殉情，是她趴在車上央求平鑫濤做傻事才阻止一場悲劇。可許聖梅表示，就林婉珍的版本透露，平鑫濤並沒有為了瓊瑤殉情，全因當時的談判場合，車內後座還坐了瓊瑤的弟弟，「怎麼可能載著弟弟衝下山崖？」讓這段三角戀爆出更多不為人知的內幕。

(中時電子報)

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