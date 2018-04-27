花蓮震災 葉俊榮向救難英雄致敬 搜救犬也獲胸章

2018年04月27日 12:11 中時 張理國

為表揚救災單位及分享各項救災救護經驗，內政部今日舉辦「0206花蓮震災感恩與回顧—搜救經驗分享」研討會，葉俊榮表示，花蓮地震發生後，中央、地方政府及民間救難團體在最短的時間內成功救出236人，希望透過經驗傳承，提升整體災害搜救整備與應變作為;活動最特別的是，投入救災的搜救犬也獲得「英勇搜救胸章」，獲得在場人員的熱烈掌聲與喝采。

葉俊榮提到，今年2月6日23時50分花蓮發生芮氏規模6.26地震，造成統帥飯店、雲門翠堤、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓等4處建築物倒塌，17人死亡、295人受傷。地震發生後，內政部消防署立即通報各直轄市、縣（市）政府消防局搜救隊完成整備，並協調國防部支援各式運輸載具，使得全國各地的支援人力及裝備能以最快速度到達災害現場；民間救難團體聞訊後，亦發揮人溺己溺的精神，立即整備出發前往救災。

第一批支援救災人員於7日凌晨4時前已趕抵災區投入災害及人命搶救工作，隨後在政府快速啟動救災人力資源調度、強化建築物支撐、召開記者會說明、啟動建築物緊急鑑定作業、動員警政體系協助清查失聯人數等工作後，震災救援順利的告一段落。

葉俊榮強調，臺灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，專家分析未來30年發生地震規模6.5的機率相當高，地震將是臺灣不得不面對的一個災害課題，期待透過災後的研討與分享，凝聚救災單位的向心力與提升防救災知能，為災害應變做好準備，傾力保護民眾生命財產安全。

這次研討會探討的主題包含初期應變作為、特種搜救隊指揮體系、傾斜建築物搶救支撐及監測、震災重型救援發展、大樓人命搜救與醫療組運作方式、搜救犬救災心得分享及從維冠大樓經驗分享花蓮地震救援心得等，同時也邀請到華府「全球台灣研究中心」的Leo Bosner先生，分享美、日案例的大型災害現場事故指揮系統。

(中時 )