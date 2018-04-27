抽完人生最後一支菸 駕車墜海輕生

男子駕車衝入大海，警消打撈上岸已無生命跡象。(郭韋綺翻攝)

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男子駕車衝入大海，警消打撈上岸已無生命跡象。(郭韋綺翻攝)
男子駕車衝入大海，警消打撈上岸已無生命跡象。(郭韋綺翻攝)

高市茄萣情人碼頭今(27)日上午8時許傳出男子駕車墜海意外，據目擊者表示，男子清晨駕駛深藍色轎車停在岸邊，坐在車內抽了一支煙後，隨即將駕車衝入大海，警消獲報到場搶救，上午近10時將男子打撈上岸，已無生命跡象，送醫急救中；警方拉起封鎖線，由鑑識小組勘查採證釐清案情。

茄萣分駐所今天上午8時34分接獲勤務中心轉報，指茄萣區情人碼頭岸邊有民眾開車墜海，員警到場發現車輛已沉入大海，在岸邊尋獲男子遺留手機、手錶及項鍊等物品，循線查出墜海者疑是52歲、家住路竹區洪姓男子。

消防人員下水擊破車窗玻璃，約莫9時55分將男子打撈上岸後，發現他已無呼吸心跳，送往台南市醫院搶救中；隨後家屬確認洪男身分，但表示不清楚洪男為何駕車墜海；至於自小客車於10時30分吊掛上岸。

警方調閱錄影監視器並查訪附近釣客，發現男子是獨自駕車到情人碼頭，抽完一支煙後，隨即駕車衝入海中，當時並未有可疑人、車跟隨，初步研判洪男可能想不開尋短，至於墜海輕生原因仍需警方進一步調查釐清。

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