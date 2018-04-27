《全台最速報》南北韓破冰！首跨38度線 文金握手 峰會揭幕

2018年04月27日 11:57 中時電子報 綜合報導

◎南北韓破冰！首跨38度線 文金握手 峰會揭幕

南北韓世紀高峰會今日舉行。據《韓聯社》報導，今日上午9時30分（臺北時間8時30分），金正恩越過軍事分界線進入韓方一側。在儀隊恭迎中，兩位領導人從軍事分界線徒步走到介於「自由之家」和「和平之家」的板門店廣場。雙方共同校閱韓國傳統儀隊，儀隊演奏韓民族傳統歌曲《阿里郎》。兩位領導人校閱韓軍儀仗隊後，與包含金與正在內的雙方隨行人員問候握手，歡迎儀式到此結束。

◎漂流相機回到主人手中！日女大生與岳明師生相見歡

一台飄洋過海的神奇相機，促成了一段全球性的溫馨新聞，3月27日宜蘭縣岳明國小五年忠班的師生在舉行淨灘活動時撿到 1台包著相機防水盒，外面滿是藤壺海藻，但還能正常啟動運作的相機，師生們從相機內的檔案照片找線索，再透過網路無遠弗屆的力量順利找到相機主人日本女大生椿原世梨奈，經雙方密集聯繫後，椿原世梨奈27日與母親專程從日本來到岳明國 小取回失而復得的相機，並對師生們表達感謝之意，學校方面也盡主人之誼準備了一連串的活動熱情接待。

◎鄭優回饋家鄉水林 助建智慧創客教室今啟用

中華電信公司董事長鄭優回饋母校水林鄉中興、水燦林2國小、水林國中等共3校智慧創客教室，27日上午聯合啟用，俾提升學童資訊能力，創造偏鄉學習前景。此外，北港武德宮推出購點財神燈等套組，每組捐出200元做公益，人、神都愛心滿滿。

◎中市首件危老條例 重建案通過獲40％容積獎勵

台中市政府核准通過位於南屯寶山段，屋齡46年的申請重建計畫，為台中市歷年來首例，由於該計畫符合退縮，耐震設計，綠建築，無障礙設計等獎勵項目，再加上3年內之時程獎勵，可獲得40％的容積獎勵，市府表示，將危老建築重建列為今年度的重點推動政策之一，以輔導完成50件危老重建計畫為目標。

(中時電子報)