金正恩愛吃的冷麵 台灣也吃得到 還有牛肉、豬肉口味

2018年04月27日 12:06 中時電子報 戴安瑋

京畿道韓式料理賣的冷麵，有乾冷麵、湯冷麵之分。翻攝京畿道韓式料理臉書

南北韓歷史峰會今舉行，南韓總統府青瓦台日前公布的晚宴菜單，包括平壤知名的玉流館冷麵、瑞士薯餅及文培酒等，台灣吃得到嗎? 京畿道韓式料理業者表示，平壤冷麵是北韓人吃的為湯麵，南韓的冷麵是乾麵，在台灣都吃得到，只是端上桌前，還會再加牛肉或豬肉，由顧客選擇。

南韓總統府青瓦台這個月24日公布今（27日）兩韓峰會歡迎晚宴菜單，包括平壤知名的玉流館冷麵，南韓總統文在寅家鄉釜山的魴魚，以及韓式改良版的瑞士馬鈴薯餅，以向北韓領導人金正恩在瑞士留學的童年致意。

原店名為新漢城韓式料理，現改名為京畿道韓式料理的業者簡先生說，韓國餐館並沒有瑞士薯餅這道料理，但有冷麵，北韓的平壤冷麵是湯麵，南韓的冷麵是乾的，煮法都一樣，只是在端上桌前，會加牛肉或豬肉。京畿道韓式料理的冷麵有乾麵及湯麵，口味上有牛肉或豬肉冷乾麵、牛肉或豬肉冷湯麵。

至於文培酒，業者簡先生說，文培酒則是老一輩韓國人喝的，現韓式料理餐館賣的酒，以燒酒、啤酒和米酒為主，多未賣文培酒。另晚宴還有一道黃姑魚海參餃，在台灣很少有賣外，儘管韓牛烤肉曾在台灣很流行，因有油煙問題，會被檢舉，而紛紛收攤。

一位於西門町的韓式烤肉店員工則表示，韓式烤肉店多是吃到飽餐廳，不會賣單價韓牛烤肉、魴魚。

(中時電子報)