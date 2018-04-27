答詢電廠 高市代理市長許立明爆氣 ：沒說過的話別塞我嘴裡

2018年04月27日 13:08 中時 林宏聰

高市代理市長許立明答詢時略顯動怒說：「我沒說過的話別塞我嘴裡」。（林宏聰攝）

高市代理市長許立明怒了！國民黨議員27日聯合質詢，批市府讓未通過消防安檢的台電大林電廠1、2號機火力全開試運轉，議員陳美雅更質問「市民健康安全不重要？」許立明答：「我沒說過的話別塞我嘴裡」，氣氛頓時凝結，議員許崑源更怒飆「議員質詢議題哪裡不對？我看你（許立明）比陳菊還大！」

國民黨籍高市議員陳美雅表示，台電大林廠1、2號燃煤機組還有12項消防安檢沒通過，但在去年6月開始，環保局即同意它火力全開試車，正式運轉發電及賣電，甚至要展延試車時間到今年8月，根本是假試車之名行商轉之實。

她要求代理市長回答，尚未通過消防安檢即投入運轉是否應該？許立明起身回應，相關法令皆有明確規範，後續正式核發操作許可會嚴格把關，但陳美雅仍質問「消防安檢沒通過，就可以去運轉發電嗎？」、「高雄市民的健康安全不重要？」

已「罰站」20多分鐘聽議員質詢的許立明此時突然拉高分貝，回答：「議員不要過度衍伸，我沒說過的話，不要塞在我嘴裡」，陳美雅一時反應不過來，一旁聯合質詢的許崑源馬上接話說，議員質詢針對問題，沒有過度渲染，「我看你比陳菊市長還要大！」

陳美雅隨後又批民進黨口號治國，連問10次許立明「你可不可以用愛發電？」許立明被逼著回答「我不知道議員指的是什麼意思？」許崑源這時用手做出愛心手勢，揶揄說：「就是這樣，手要擺在心臟這裡」，逗笑全場市府官員，沖淡不少火藥味。

休息時間許立明接受媒體訪問，嘆氣說「國民黨質詢過去、現在都是這樣，我相信未來也是啦！滿正常的！」他強調，可認同議員質詢對他態度凶悍，但無法接受把他沒講過的話塞到他嘴裡，這樣的問政品質對監督市政毫無幫助。

針對台電大林廠1、2號機組試車，高市環保局長蔡孟裕表示，這2部機組是超超臨界機組，排放量趨近於燃氣標準，因發電機組複雜，新一號機台電規畫試車395天，包括燃料投入、操作參數調教、功能測試及煙道檢測，但空汙法中只有90天規定，必要時可展延，是為了發電機組完整試車必要的結果。

他指出，目前台電大林廠1、2號機組尚未取得生煤使用許可、操作許可，要等台電試車告一段落，提出檢測報告，審核後符合環評及現行法定排放標準才會核發。

(中時 )