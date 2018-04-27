蔡總統：5加2讓台灣經濟真的能夠「登大人」

2018年04月27日 12:40 中時 曾薏蘋

總統參觀亞航。（曾薏蘋攝）

總統參觀亞航，聽取董事長盧天麟解說。（曾薏蘋攝）

總統與亞航新進員工合影。（曾薏蘋攝）

蔡英文亞航致詞照。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今天南下台南、高雄，啟動5加2產業創新系列行程，上午第一站參訪亞洲航空公司。總統致詞表示，5加2計畫是透過系統性整合既有及新產業創新，帶動整體的產業及經濟結構轉型，讓台灣經濟真的能夠「登（轉）大人」。

總統強調，亞洲航空所有同仁努力，更是為了要籌建台灣新一代航空維修的能量，不只是要透過國內市場站穩腳步，更要打「國際盃」，爭取更大的國際市場，

總統今上午抵達亞航維修棚，聽取亞洲航空董事長盧天麟簡報，並由新進員工楊凱婷發表感言。

總統指出，今天開始是5加2創新產業行程，目的只有一個，5加2是一個具體產業發展，所有政府都說要拚經濟，「但是我們拼經濟的方式是不一樣的，過去多半是由政府扶植領頭產業，不過5加2是不一樣的，不一樣地方是透過系統性整合既有及新產業創新」，帶動整體的產業及經濟結構轉型，讓台灣經濟真的人夠「登（轉）大人」。

總統說，不過經過兩年努力，已經做出初步成績，她也特別請現場媒體朋友，透過文字及影像，共同紀錄及具體呈現，台灣經濟結構轉型過程，這段里程中，要考察的是國防產業，今天一整天行程，可以看到國防產業這兩年來令人振奮的變化。

她說，國防產業在很多人印象中，國防是牽涉國家安全，卻忘了一件事，國防其實是國家內需很重要來源，國防產業包括國機國造是一個領航政策，還有元件、零組件製造可以更精進，今天在亞航，是維修產業重要指標，在整體政策下，國機國造是既定的政策方向，發展國防航太產業，有信心也有決心。

總統強調，航空就是計畫推動者之一，在董事長盧天麟領導下，亞航的成績是有目共睹，不僅接下許多維修訂單，營業額翻倍成長、上市、上櫃，更創造許多優質的就業機會，這兩年，亞航增聘兩百多位工作人員。

她說，看到現場有很多年輕面孔，航太產業一定是有未來的產業，剛才分享心得凱婷，讓她印象深刻，原因之一是，「她的演講真的比我還好」，若在兩年前，像凱婷這樣的年輕人，絕對不出現在亞航，但凱婷在這裡上班，就代表政府為更多的年輕人帶來工作機會，在這裡她也要恭喜凱婷，過一陣子要做媽媽。

總統說盧董事告訴她，亞航在未來幾年，預計會擴張營業，也會招募更多年輕人加入。

總統強調，亞洲航空所有同仁努力，更是為了要籌建台灣新一代航空維修的能量，不只是要透過國內市場站穩腳步，更要打「國際盃」，爭取更大的國際市場，盧董事長說，「做生意要有企圖心，不只要造自己的飛機，還要修自己的飛機，不只會修自己的飛機，別人的飛機我們也會修」，周邊看到來自各種不同國家的飛機在這裡維修，「我們非常有信心，未來亞航也會在全球市場，尤其是新南向市場爭取機會。」

總統表示，亞航的努力，會提升台灣航空器維修的能力，不僅是提升國防戰力，這些技術若是能移轉到民用市場，更能夠創造無限商機。

她說，盧董事提到未來的願景，不僅給各式軍機在不同壽命階段提供整體後勤支援，更要成為亞太地區單走道客機，及直升機維修中心，「盧董事加油，我們會全力以赴，為我們國防發展，創造更多機會，台灣經濟帶領的指標，今天看到亞航的成果，我們很欣慰，國機國造的成果，我們不會改變，請大家使命必達、務必完成任務，在台灣國防產業發展路上，一起努力」。

※「五加二」產業：蔡政府推動國防產業、智慧機械、生物科技、綠能產業和亞洲‧矽谷，再加上新農業和循環經濟等產業創新計劃。

(中時 )