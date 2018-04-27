共軍將領揭露 福建軍演「對臺客製」非例行性

2018年04月27日 12:26 中時電子報 喻華德

關於共軍在4月18日，在福建石獅舉行的軍演，我國防部在事前稱是例行性小規模火砲射擊，然而大陸官方釋出的則是中共跨晝夜實彈射擊的資訊。對此環球網在24日發出特稿，訪問原南京軍區副司令王洪光，他指出這次的軍演是並非例行性演習，是「針對臺獨量身打造」，與我官方說法截然不同。

一、演習地點

處於福建晉江石獅鎮沿海，南距金門60公里，西南距澎湖列島240公里，正東距臺灣本島300公里，處於臺灣海峽中心地帶，根本不是共軍例行軍演的慣用場地。在陳水扁、馬英九當政的十幾年裡，為避免軍事訓練演習對臺灣方面造成不必要的影響，中共南京軍區的年度例行性軍演，均意避開臺灣當面。北面轉移到浙江沿海，因為福建沿海有數個由中華民國實質統治的小島，如東引、烏坵、馬祖、金門、大膽等；南邊轉移到閩粵交界的東山島及以西的南澳島。

就連民國104年底蔡英文贏得大選，當時的第31集團軍軍演也是在東山島舉行，只是在政治上給即將上臺的蔡英文一個警告，並不打算真動她。那麼這次演習，完全不考慮臺灣方面所謂「感受」，把演習地點直接擺到臺灣海峽的最核心位置，而這一位置從來就不是演習場，而是「預設戰場」！打開地圖看看，稍有軍事常識的網友都會明白，如果把遠端火箭炮陣地和陸航的前進基地部署在此處，將直接威脅澎湖和臺灣本島。

二、演習時間

4月份組織兵種實彈演習，並非共軍的習慣做法。年度訓練，一般從單兵(單裝)開始，逐級向高一層級實施，依次完成「基礎訓練、應用訓練、兵種訓練」，一般在本年度夏季完成；然後是「軍種合成訓練、三軍聯合訓練」，一般在本年度冬季完成。

按照慣例，4月應進行基礎訓練，少數進度快的兵種部隊可能進入應用訓練階段，不會進行陸航單一兵種最高訓練階段—實彈演習。這一大幅度提前的動作，就是告訴臺灣方面，這次演習是為「台獨鬧劇」量身定做的。也可明說，就是為賴清德踩線出格的台獨言論的「私人定製」。大陸國台辦主任劉結一說，賴「就是一個台獨」，這就是警告，將來武統的砲彈只會落在「台獨」頭上（編按：砲彈飛彈不會分藍綠統獨）。

三、演習內容

4月18日，中共東部戰區陸軍第73集團軍陸航第73旅，參與跨晝夜實彈射擊的直19攻擊直升機發射火箭攻擊海上目標。（圖/大陸航空工業 107年4月27日)

在將來武統臺灣的鬥爭中，中共武裝直升機擔負三個任務：

1.與敵武裝直升機戰鬥，掩護共軍登陸兵搶灘上陸。武直10攻擊直升機與臺灣新成軍的AH-64E「阿帕契守護者」攻擊直升機相比，雖然全面戰技術指標相對落後，但從作戰運用的角度看，武直10中型直升機的強項是「空戰」，機動性好，配備了世界上唯一一種為攻擊直升機設計的空對空飛彈；而「阿帕契守護者」重型直升機的強項是「對地攻擊」，它的反裝甲飛彈兼用於空戰（編按：AH-64E是使用「刺針」飛彈用於空戰，而非「地獄火」反裝甲飛彈）。在直升機空戰中，武直10占上風。直升機空戰訓練，是陸航部隊的常年任務。

2.攔截和消滅向共軍登陸兵發起反突擊和逆襲的國軍機動聯兵旅。當然，在共軍直升機攔截之前，其遠端火箭炮的殺傷子母彈和爆炸成形彈，已把國軍反突擊和逆襲部隊打得潰不成軍，直升機只是加了個雙重保險，確保共軍登陸兵力不受大的威脅。

3.打擊和消滅國軍海軍小型艦艇。國軍以沱江艦軍為自豪，以為裝上「雄風」飛彈就所向無敵了。臺灣方面還有軍事專家吹噓「螞蟻攻大象」，用小艇圍攻共軍大艦，快打快撤。這又是想當然了。國軍海軍小艇防空力量十分薄弱，對來自幾公里外的空中打擊毫無還手之力（編按：已採購刺針飛彈，尚未交貨）。武直10甚至武直9追擊國軍的小艇，就如同老鷹抓兔子，一抓一個准。這次軍演，陸航小分隊和單機一級自主規劃航線，自主搜索和確定打擊目標，自主對海上標靶和模擬艦船發起攻擊，屬於「自由作戰」，十分接近實戰。當然，這些演習內容都離不開上述三個任務，是共軍陸航部隊參加軍種合成訓練和三軍聯合訓演前的基礎、應用課目。

4月18日，中共東部戰區陸軍第73集團軍陸航第73旅，參與跨晝夜實彈射擊的直9攻擊直升機發射火箭攻擊海上目標。（圖/大陸航空工業 107年4月27日)

四、演習部隊

參演陸航旅隸屬陸軍第73集團軍，該軍繼承原第31集團軍的優良傳統和作戰任務，無論在原福州軍區、原南京軍區和現東部戰區，經多次轉隸，但它的主要作戰方向從來未變過，即「臺海地區」。該軍組建於國共內戰時期，比起紅軍和抗日的老部隊，它只是一個小兄弟，但共軍歷次精減中唯獨留下它，並不斷擴展實力。

近70年來，第73集團軍一直佔據「福建前線」的有利陣位，從未移防。參加了所有對臺軍事鬥爭準備，並作為主力使用。它的「戰備等級、組織結構、指揮系統、官兵素質、武器裝備」都異於其它部隊。這個部隊在海峽這邊已經「枕戈待旦」超過一甲子，其張力不減，士氣旺盛、求戰心切。 「三棲精兵」何祥美，就是這個部隊官兵素質的典型。這次參演的陸航部隊作為新戰力，組建不過10年左右，但飛遍福建的山山水水，掠海突擊島礁和海上目標，與敵直升機空戰，都是他們的拿手好戲，在這次演習中就有精彩表現。

在臺海當面舉行陸軍航空兵演習的同時，近日共多型多架戰機「繞島巡航」，即從駐地機場起飛，穿過臺灣北部的宮古海峽，經臺灣東側，從臺灣南部的巴士海峽返回駐地，第一次把臺灣完完整整地包圍在航線當中，體現了「寶島在祖國懷中」的軍事態勢。在臺灣東部海域、日本與那國島以南350公里，遼寧號航艦戰鬥支隊向東航行並進行艦載機起降訓練。同時中共空軍2架轟六K轟炸機飛臨臺灣東部海域。據此判定，共軍海空兵力正在進行「首次聯訓」，開始架構對外對內正面。

如此看來，臺灣周邊的共軍陸、海、空軍力正在打造一條「絞索」，並慢慢收緊。陸軍航空兵的這次訓練演習，只算是中共在臺灣大門口放了一個砲仗（當然，自民國47年八二三砲戰60年來還沒有放過），警告院子裡的「台獨」，鬧下去，下一步就不是什麼單一兵種的演習了，很可能一腳踹開大門，院子裡「台獨」的身家性命可就難保無憂了！

4月18日，中共東部戰區陸軍第73集團軍陸航第73旅，參與跨晝夜實彈射擊的直9攻擊直升機。（圖/大陸航空工業 107年4月27日)

對照環球網的特稿，中華民國政府不論藍綠誰執政，國安團隊對於外在國防威脅的基本對策都是「大事化小」。最具體的實例是民國103年，馬英九總統出席空軍第443聯隊（現第一聯隊）「翔展專案」接裝典禮，現場陳展資料清楚敘明「臺南聯隊改良後的F-CK-1經國號戰機，自100年迄今，已執行臺海戰巡1,500次，緊急起飛攔截不明機30餘架次，臺菲情勢升高時，也派遣百餘架次巡弋南海空域。但102年10月後東海情勢升高，起飛攔截不明機增至160架次。」，而當天這段資訊在媒體報導後，中央社發出標題為「IDF升空 空軍：非全屬攔截」的報導，文中空軍稱「任務升空160架次包含例行的巡邏任務，非全部執行攔截，『每天的任務有很多種，攔截次數不可能這麼多」，只要是不明機，都會上去了解查證，不算攔截，比較多是在南海地區執行護漁任務」。刻意淡化共軍威脅和國軍確保人民安居樂業的價值！

因此對行政院長賴清德以「臺獨工作者」去挑釁中共紅線，而蔡英文總統毫不在意，《中國時報》先前已披露「去年」空軍就已經因為共機繞臺而動支預備金，已經凸顯出「國防預算不足」。雖然武力犯臺是中共所有選項中的下策，但顯然臺海並不像一般人想像中那麼和平，而中共武力犯臺的可能性也不是零。

(中時電子報)