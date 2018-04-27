悠遊卡進軍國際 林向愷：預計7月刷進沖繩

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沖繩將可刷悠遊卡！悠遊卡公司27日赴議會工作報告，董事長林向愷指出，目前已針對日本關西空港及琉球輕軌電車與日方經營公司洽談合作，預計今年7月在日本沖繩都市單軌電車（Yui Rail）全線可使用悠遊聯名卡。

林向愷指出，悠遊卡公司目前已針對日本關西空港及琉球輕軌電車與日方經營公司洽談合作，2家業者都有高度合作意願，後續在日本當地法令「資金決濟法」適用問題，及台灣信託法令撥款、結匯申報規定獲得適度釐清後，將向主管機關提報申請，核准後進行特約機構簽約事宜。

在多卡競爭下，林向愷說，悠遊卡公司必須提出差異化策略，為拓展海外市場，加上赴日觀光台灣旅客多，為提供悠遊卡持卡人便利，率先與沖繩都市單軌電車合作，將悠遊卡的應用帶向海外，預計今年7月在日本沖繩都市單軌電車（Yui Rail）全線使用悠遊聯名卡。

悠遊卡公司針對沖繩電鐵應用效益分析指出，悠遊卡若能成為第一家提供跨境支付服務的電票業者，同時可增加品牌海外知名度，與品牌忠誠度。

林向愷表示，拓展海外收單業務，第一站選定沖繩，再逐步擴增至日本全境，透過悠遊聯名卡餘額不足即自動加值的便利性，避開試辦初期就需處理現金加值等複雜議題，也可增加悠遊聯名卡價值與動用率。

(中時 )

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