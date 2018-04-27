爭議不斷！教長吳茂昆上任就成「史上最大幹話王」

2018年04月27日 13:03 中時電子報 林郁庭 ／編輯、DailyView 網路溫度計／文 ／編輯、DailyView 網路溫度計／文

上圖:吳茂昆上任還不到一個禮拜的時間，爭議就像雪花般不斷出現在各大媒體及網路社群。中圖：教育部長吳茂昆上任即爭議不斷，網路聲量大幅超越台大校長當選人管中閔。下圖：教育部長吳茂昆上任後，最受網友熱議的爭議事件。（圖／DailyView 網路溫度計提供）

前教育部長潘文忠因卡管爭議，自請下台，新任教育部長吳茂昆於4月19日走馬上任。然而這位由行政院在短短幾天內就敲定的新人選，上任還不到一個禮拜的時間，自己本身的爭議就像雪花般不斷出現在各大媒體及網路社群，迫使吳茂昆只能先後不斷以「莫須有」、「移花接木」等說詞發布聲明，澄清外界對他在這段期間以來的質疑。

根據《DailyView 網路溫度計》調查來看，近一個月統計指出，管中閔的網路聲量有30,504筆，吳茂昆自行政院宣布後短短不到十天，則有高達53,937筆，爭議一舉超過管中閔，讓許多網友不禁想問，「卡管案到底在演哪齣？走了一個潘文忠，原本應該是要上場救援的新任教育部長，卻是爭議多到比卡管案本身還精彩」。

有關吳茂昆的爭議，是從宣布接任教育部長的消息宣布後，連環被爆出從一年出差上百天、溢領獎學金、曾赴陸任教、涉嫌違法在美國開公司等議題，皆在網路上被熱烈討論，一週後的網路搜尋量更是無敵。

4月16日 遭網友抓包曾赴陸開講座

行政院於4月16日傍晚宣布新教長將由中硏院院士、前東華校長吳茂昆接任，消息宣布後不到一個小時的時間，馬上就遭網友起底吳茂昆曾前往北京清華大學報告「超導物理的最新發展」論文，時間點為2015年4月，當時吳茂昆還任職東華大學校長，因此屬有行政職的身分。對此教育部表示「若只是短期講座沒有問題」。

4月17日 遭質疑曾赴陸任顧問

針對民進黨政府嚴謹檢視台大校長當選人管中閔的態度，國民黨發言人洪孟楷召開記者會指出，應該要用同一標準檢驗所有部會長，並出具一份「中國高等科學技術中心顧問委員會委員」的名單，吳茂昆被列在此份清單中。由於該機構直接隸屬中國國務院，是中國技術方面的最高學術機構，官方色彩濃厚，嚴重性一點也不亞於去大學兼職講課，另外也被中國軍方色彩濃厚的公司「西部超导材料科」列為顧問。對此，吳茂昆聲明「的確有赴中科院參與學術交流，但一切符合規定」。

4月23日 遭爆料在美設立公司疑侵權

相關爭議接二連三的被爆出來，前面的還沒落幕，又有新的事證指向吳茂昆疑似在東華校長任內，赴美國開設師沛恩生技公司，並且到大陸申請專利，然而同一發明在中華民國的專利所有權人卻屬東華大學，讓人直疑有左手赴美成立公司，右手赴陸申請專利再把學校專利權轉換出去的嫌疑，不少人認為這將會是壓垮該位新教育部長的最後一根稻草。對此吳茂昆表示「我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」

4月24日 宅神朱學恆酸「史上最大幹話王」

吳茂昆於4月23日首度赴立法院備詢，並表示卡管案將於4月25日做出決定，4月27日公布結果，不過在面對民進黨立委蘇巧慧詢問外界這段期間對他的種種質疑時，吳茂昆卻脫口而出「我是個沒做過錯事的人」，認為自己從來沒有做過一件不對的事，更以此引以為傲，問心無愧。此話一出不只掀起網友熱議，就連宅神朱學恒也忍不住在臉書上酸吳茂昆是「人類史上從來沒有出現過的超越神的男人，史上最大幹話王來襲」！

(中時電子報)