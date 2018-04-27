有感執政 蔡英文盼5＋2讓台灣經濟轉大人

2018年04月27日 13:09 工商 彭媁琳

總統蔡英文視察亞洲航空公司。（彭媁琳攝）

總統蔡英文視察亞洲航空公司。（彭媁琳攝）

總統蔡英文視察亞洲航空公司。（彭媁琳攝）

總統蔡英文視察亞洲航空公司。（彭媁琳攝）

總統蔡英文在執政滿2週年前夕，啟動「5+2產業創新系列行程」，分別視察亞洲矽谷、智慧機械、綠能科技、生技醫藥、國防產業，以及循環經濟和新農業。27日首站前往台南視察亞洲航空公司，瞭解我國在飛機維修上的成果。

蔡英文表示，啟動本次5+2產業創新系列行程的目的只有一個，那就是5+2不是口號，而是具體的產業發展和創新。

她指出，所有的政府都說要拚經濟，但是我們拚經濟的方式不一樣。過去多半是由政府扶植領頭產業。不過，我們5+2是不一樣的，它不一樣的地方在於透過系統性的整合既有及新增的產業創新，帶動整體的產業以及經濟結構的轉型，讓台灣經濟真的能夠「轉大人」。

國防產業中最重要的就是國機國造政策，並衍伸出元件與零組件製造，以及飛機維修產業。

蔡英文表示，亞航這兩年來的成績是有目共睹。不僅接下了許多維修訂單，營業額翻倍成長，還成功的上市上櫃。除了營業額的成長之外，也創造了更多優質的就業機會，亞航這兩年來增聘了兩百多位工作的人員，亞航會快速擴張營業，同時也會招募更多年輕人加入亞航的行業。

蔡英文也指出，包括韓國、泰國、日本等地的飛機，都到亞航來維修，未來亞航也會向全球市場，尤其是向新南向市場爭取機會，那亞航的努力會證明，提升航空器維修的能力，不僅是提升國防戰力，這些技術如果能夠移轉到民用市場，更能夠創造無限的商機。

(工商 )