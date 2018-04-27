政府機關歡迎毛小孩 大雅區公所獲寵物友善認證

2018年04月27日 13:17 中時 王文吉

歡迎毛小孩光臨！民眾帶紅貴賓前往大雅區公所申辦花博卡。（王文吉攝）

大雅區公所取得寵物友善認證，開放民眾帶毛小孩前來洽公。（王文吉攝）

大雅區公所提供狗鍊、水盆、安撫玩具等，滿足毛爸、毛媽臨時需求。（王文吉攝）

大雅區公所響應「友善寵物空間」標章認證，區長林華彬（右二）從公部門帶頭對寵物友善。（王文吉攝）

大雅區公所取得友善寵物空間認證，大雅戶政事務所主任林勳爵（左起）、大雅區長林華彬、台中市動物保護防疫處長林儒良等共同揭牌。（王文吉攝）

大雅區公所設置抽取式狗便袋箱，方便民眾遛狗時使用。（王文吉翻攝）

大雅區公所外綠地歡迎民眾遛狗，但需繫狗鍊、清狗便。（王文吉翻攝）

毛小孩也能跟飼主去洽公！大雅區公所經過辦公空間的改善，成為台中市第二處友善寵物機關，並舉行揭牌典禮，即日起開放毛爸、毛媽帶毛小孩進入。飼主王如綺說，以前洽公要將愛犬綁在門口，不時要擔心狗狗掙脫落跑，現在開放帶寵物進入，可以放心了。

大雅區公所響應「友善寵物空間」標章認證，訂定「友善寵物空間好主人公約」，並將門口兩側綠地標語改為「遛狗繫狗鍊、隨手清狗便」，還設置抽取式狗便袋箱，方便民眾遛狗時使用，而1樓也設置工具箱，提供狗鍊、水盆、安撫玩具等，滿足毛爸、毛媽臨時需求。

「大雅區公所友善寵物空間」由區長林華彬及台中市動物保護防疫處長林儒良、大雅戶政事務所主任林勳爵、大雅區清潔隊長蔡昇和共同揭牌啟用。林儒良也率動保處同仁到場宣導毛孩爸媽照護毛小孩的要領及相關衛生常識，並教導民眾，如何正確接觸毛小孩。

林儒良表示，為了打造台中成為「友善寵物城市」，動保處積極招募餐飲、交通、旅宿及娛樂等業者加入「友善寵物空間」，提供飼主與毛小孩出門共遊的服務，目前全市共有84家獲認證，未來希望增加到100處以上。他也呼籲到公共場域的毛孩爸媽，都能遵守好主人公約，照顧好毛小孩，不致妨礙到其他民眾。

林華彬說，他自己也養寵物，日前計畫到外地旅行，才發現帶愛犬同行有諸多不便。他並舉印度聖雄甘地的名言說「衡量一個國家文明程度的四個標準是：看這個國家的人們是怎麼對待動物、女人、老人和弱者。」台中市從公部門帶頭對寵物友善，才能成為文明的城市。

(中時 )