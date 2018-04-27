Lulu考駕照朋友不看好 大吐槽：「載我去靈界！」

2018年04月27日 13:15 中時 蕭雅玲

Lulu昨（26日）才剛過27歲生日，今她以YARIS BAND團員身份受邀擔任汽車代言人，記者會上透露生日願望是能夠順利考取駕照，而即將在5月24、25日2天考駕照的她，記者會上不小心公布考駕照訊息，大叫：「完蛋了，萬一沒考上就死定了！」Lulu要考駕照，但朋友不但沒給鼓勵反大吐槽她，日前她在臉書Po文「我要考駕照誰要來試乘？」結果廖人帥留言說：「載我載我，我想要去靈界！」還有朋友還開玩笑跟她說，妳考取駕照後哪天要上路，記得通知一下，「我們要清空內湖所有的路」，讓她覺得好笑又好氣。

Lulu趁工作空檔跑到駕訓班上課，第一次上完課要回家，才走出駕訓班，看到另外一位女學生在進行道路駕駛訓練，當時教練突然叫住她：「Lulu妳要不要上車，我們載妳一程。」Lulu看到女學生坐在駕駛座上緊張到全身冒冷汗，靈機一轉說：「一小段就好，我去買個便當就好。」一坐上車就聽到女學生一邊開車一邊喃喃自語說：「左後方無來車、右後方無來車」，由於當天才上第一堂課，還搞不清楚女學生為何要自言自語，後來才知道現在考駕照都要邊開邊說話。

她說，每次上課都得邊開邊喃喃自語，有時一忘記就會被扣分，下個月即將要考試，目前最能掌握就是筆試，最難掌握的上坡起步與S型前進，每次都會壓到線，只能把握時間加緊練習。

(中時 )