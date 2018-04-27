紀念台灣作曲家蕭泰然 國立台灣交響樂團首登美迪士尼音樂廳

2018年04月27日 13:17 中時 趙靜瑜

以演奏台灣的音樂為職志，國台交8月將赴美參與「2018年蕭泰然音樂節」演出。(國台交提供)

演奏家鄉最美的音樂，國立臺灣交響樂團8月將赴美參與「2018年蕭泰然音樂節」演出，樂團也將首度登上洛杉磯迪士尼音樂廳，成為台灣第一個挑戰這座重量級音樂廳的交響樂團。

國台交團長劉玄詠表示，演奏台灣的聲音一直是國台交的使命，「我們是台灣歷史最悠久的交響樂團，每年不但發表作曲家的新作，也為年輕作曲學子搭建創作平台，持續鼓勵創作。」這次為了紀念作曲家蕭泰然，樂團將由「高雄女兒」現任美國芝加哥小交響樂團音樂總監陳美安擔任指揮，邀請旅美鋼琴家陳毓襄及旅美聲樂家陳麗嬋合作演出，以蕭泰然的音樂為主題，讓全世界聽見屬於台灣的聲音。

劉玄詠表示，今年是蕭泰然80歲冥誕，也是他去世三周年的時刻，「很多音樂界的友人、樂迷都非常想念他，樂曲也經常被演出，這次能夠帶團到美國他過去居住的地方演出，希望也讓當地的僑胞、樂迷都能在一次聽見蕭泰然大學管絃樂作品的優美溫厚。」

蕭泰然的作品可說是臺灣最優雅動人的音樂詩篇，這由於他返台之前長年居住洛杉磯，不但培育當地音樂種子，也創作無數重要樂曲，今年夏天，旅美台灣文化界人士籌辦「2018年蕭泰然音樂節」，除了室內樂演出以及論壇之外，也邀請國台交赴美參與，壓軸演出音樂會，將演出蕭泰然多首經典代表作品，包括《鋼琴協奏曲》、《上美的花》、《嘸通嫌台灣》等，同時也將演出捷克作曲家德弗札克的第九號交響曲《來自新世界》。

這次的出國陣容堪稱一時之選，擔任指揮的陳美安曾獲2005年丹麥馬爾科Malko指揮大賽首獎，2015年被美國表演藝術界的指標雜誌《音樂美國》列為當年30位最有影響力人物之一，2011年起擔任芝加哥小交響樂團音樂總監。

擔任鋼琴獨奏的陳毓襄更是首屆波哥雷利奇鋼琴大賽首獎，演奏足跡遍及世界；旅居美國多年的女高音陳麗嬋目前擔任新澤西州立Rutgers大學視覺表演藝術系擔任聲樂教授，合唱團則將號召旅居美國的臺灣聲樂好手組成百人的南加州台美人合唱團，預料將成今年美國重要台灣文化盛事。

(中時 )