中市5月5日11區10點起停水41小時，影響14萬戶

台中市5月5日上午10時起至5月7日上午3時止，將有11個行政區，從上午10點起停水41小時，中市府提醒提早儲水備用。（圖／台灣自來水公司提供）

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盧金足／台中報導

為穩定大台中地區原水供應，台灣自來水公司整合辦理「五合一工程」施作，將自5月5日上午10時起至5月7日上午3時止停水，影響時間計41小時，影響區域有11個行政區，經發局表示，這次停水用戶數計12萬3307戶、水壓降低戶數2萬1157戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區正常供水

，提醒民眾提早儲水備用。

經發局表示，包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲區等多個里，以及台中港區台中港

、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西），這次停水用戶數計12萬3307戶、水壓降低戶數2萬1157戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水。

市府指出，台灣自來水公司為改善西屯、南屯、沙鹿、大肚

、龍井等區域供水能力，降低颱風、豪雨時因原水濁度升高出水量減少導致民生、工業用水不足影響，整合辦理包含「

中部科學工業園區科雅路幹線供水設施改善工程」、「豐原廠新設初沉池工程」、「台中市西平南巷送水管工程」、「

台中港隧道口調節池至配水中心送水管(二)管線改接工程」及經濟部水利署中水局辦理「南幹線抽排水檢查計畫」等「五合一工程」施作。

因「五合一工程」全部改接點皆位於大台中「第一供水區

」，為縮短停水次數及時程，水公司第四區管理處經多次溝通協調會議，採取「合併同步施工，以減少停水次數」，降低對市民的用水不便與影響。

經發局日前已核准自來水公司提送的停水計畫，同時通知停水轄區區公所轉知當地里長，並要求水公司停水前務必廣為宣導，這次工程改接及改善完成後，可讓大台中地區供水管網更健全、調配水量更順暢，提升供水穩定度及促進工商產業發展。

經發局也提到，自來水公司四區處豐原服務所、大雅服務所

、台中服務所、烏日營運所、沙鹿營運所及清水營運所將設置臨時取水桶112處供民眾取水，降低停水地區民眾用水影響。

(中時 )

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