70團體攜手連署 籲立院速完成《醫療法》三讀

友善列印
中時

為整頓醫療財團法人的董事會，禁止相關持股公司代表進入醫院董事會，衛福部正提《醫療法》修法，但現仍躺在立院，尚未完成三讀。醫改會今邀70個醫、病、勞團體共同聯署，要求立院四大黨團簽署「勿當財團門神，五月底休會前完成三讀醫療法」的承諾書。

醫改會表示，立法院衛環委員會在去年5月17日，已初審通過《醫療法》與醫院治理相關的條文修正案，隔月爆發長庚急診事件後，原以為能更加速完成三讀，卻連上會期最後一天的院會議程都沒排入，截至今日，該法案仍躺在立院。

醫改會董事長劉淑瓊指出，去年至今，包括長庚急診風暴，馬偕董事長涉私設公司，礦工醫院董事及副院長向廠商收回扣，振興左手收婦聯會捐款、右手買關係企業股票案，都顯示攸關醫院治理改革的《醫療法》修正案相當重要；此外，長庚風暴將屆滿一年，調查報告卻仍未結案，衛福部長陳時中甚至公開坦承，因為《醫療法》尚未通過，使得長庚可以繼續拖，而不願依據調查小組要求來改善醫院經營爭議。

嘉基工會表示，即便依法成立工會、也經過團體協商，醫院有盈餘卻仍一樣「你共體時艱，我血汗過勞」，也凸顯唯有儘速完成《醫療法》修法，才能改革醫院董事會結構，讓勞董、公益監察人、薪酬委員會機制，來確保財務透明與合理管理，進而落實搶救血汗醫護條款。

醫改會今邀醫、病、勞三方共70團體參與聯署，於今日派代表拜會立院四大黨團，當面要求各黨簽署「勿當財團門神，五月底休會前完成三讀醫療法」承諾書，各黨團的簽署狀況也將公布於官網。醫改會指出，醫改會拜會民進黨團時，雖肯定執政黨在今年2月，已將《醫療法》修法納入本會期最優先法案，但現已4月底，希望民進黨完全執政完全負責，別再拿各黨朝野協商不簽字當藉口拖延，應趕緊兌現承諾，排入院會三讀。

(中時 )

北市府前幕僚「小凱」主導熊讚改… 綠營自推北市長人選 網友點名這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。