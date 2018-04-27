70團體攜手連署 籲立院速完成《醫療法》三讀

2018年04月27日 13:24 中時 倪浩倫

為整頓醫療財團法人的董事會，禁止相關持股公司代表進入醫院董事會，衛福部正提《醫療法》修法，但現仍躺在立院，尚未完成三讀。醫改會今邀70個醫、病、勞團體共同聯署，要求立院四大黨團簽署「勿當財團門神，五月底休會前完成三讀醫療法」的承諾書。

醫改會表示，立法院衛環委員會在去年5月17日，已初審通過《醫療法》與醫院治理相關的條文修正案，隔月爆發長庚急診事件後，原以為能更加速完成三讀，卻連上會期最後一天的院會議程都沒排入，截至今日，該法案仍躺在立院。

醫改會董事長劉淑瓊指出，去年至今，包括長庚急診風暴，馬偕董事長涉私設公司，礦工醫院董事及副院長向廠商收回扣，振興左手收婦聯會捐款、右手買關係企業股票案，都顯示攸關醫院治理改革的《醫療法》修正案相當重要；此外，長庚風暴將屆滿一年，調查報告卻仍未結案，衛福部長陳時中甚至公開坦承，因為《醫療法》尚未通過，使得長庚可以繼續拖，而不願依據調查小組要求來改善醫院經營爭議。

嘉基工會表示，即便依法成立工會、也經過團體協商，醫院有盈餘卻仍一樣「你共體時艱，我血汗過勞」，也凸顯唯有儘速完成《醫療法》修法，才能改革醫院董事會結構，讓勞董、公益監察人、薪酬委員會機制，來確保財務透明與合理管理，進而落實搶救血汗醫護條款。

醫改會今邀醫、病、勞三方共70團體參與聯署，於今日派代表拜會立院四大黨團，當面要求各黨簽署「勿當財團門神，五月底休會前完成三讀醫療法」承諾書，各黨團的簽署狀況也將公布於官網。醫改會指出，醫改會拜會民進黨團時，雖肯定執政黨在今年2月，已將《醫療法》修法納入本會期最優先法案，但現已4月底，希望民進黨完全執政完全負責，別再拿各黨朝野協商不簽字當藉口拖延，應趕緊兌現承諾，排入院會三讀。

(中時 )