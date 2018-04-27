控溫嵐違約遭駁回 經紀公司說話了

溫嵐正和前東家打官司。(翻攝臉書)

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溫嵐去年和前東家台灣太陽娛樂打合約官司，台北地院審理今判駁回太陽娛樂請求，全案仍可上訴。太陽娛樂今也發表聲明，強調「為爭取合約正義及維護商譽繼續努力」，並表示會再上訴。

據悉當初打官司時太陽娛樂訴請的是「損害賠償」，求償的480萬元內含250萬元預付給溫嵐的權利金，230萬元則是指溫嵐在合約尚未結束前所私接通告的抽成金額，法官曾當庭詢問溫嵐方是否要返還預付權利金，溫嵐方雖答應還錢但一直沒有動作，目前因還沒收到判決書，也不知法院駁回的部分和理由。

太陽娛樂聲明全文：

太陽娛樂於2015年底與温嵐簽立經紀及唱片合約，合約尚未履行完畢，温嵐便逕自透過嵐圖公司寄發存證信函以及向媒體散播不實言論，宣稱與太陽娛樂已無合約關係，也違約接洽台灣及內地演出，無視雙方合約約定和所應承擔之法律責任與義務。太陽娛樂於2017年2月正式向温嵐提起訴訟，歷時一年，台北地方法院於4月27日(五)宣判駁回太陽娛樂之訴，但本件尚未確定，仍可上訴。太陽娛樂將提起上訴，為爭取合約正義及維護商譽繼續努力。

訴訟過程，太陽娛樂秉持誠實、公開精神，提供所有相關事證，佐證太陽娛樂於合約期間並無任何違法及不利藝人情事。對於今日的判決結果甚表遺憾，但太陽娛樂仍將秉持對娛樂圈的使命，除了持續投資、培植演藝圈有才華的音樂人外，亦跨足演唱會製作及電影投資娛樂事業版圖，希望能夠打造出更多優秀的作品以回饋社會大眾。

台灣太陽娛樂有限公司

2018年04月27日

(中時 )

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